Sáng nay (05/08), cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài, khoảng 20 tuổi trong vụ đánh đập dã man 1 thanh niên Việt Nam và đạp xuống sông ở Osaka. Tuy nhiên, phía lực lượng chức năng vẫn chưa công bố danh tính cụ thể khiến cộng đồng mạng càng thêm nghi vấn quốc tịch Philippines thông qua tin nhắn để lại của nạn nhân với bạn bè.

Nghi phạm (mặc áo ghi bên trái) cùng nạn nhân ( mặc áo trắng bên phải) trước đó vừa uống rượu, trò chuyện vui vẻ

Cuối cùng, không phải đồn đoán thêm lâu, mới đây, tờ MBS News đã chia sẻ danh tính nghi phạm. Người bị bắt là anh Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica, hiện đang thất nghiệp.

Vào đêm 02/08, Alberto và nạn nhân T.T.Đ.A được cho là đã ngồi uống rượu cùng nhau trên sông Dotonbori tại Ebashi ở Minami, Osaka, Nhật Bản. Cả hai được cho là ở cùng nhau cho đến khi vụ việc thương tâm đã xảy ra. Theo bằng chứng từ camera và nhân chứng tại hiện trường, ngoại hình của anh Alberto gần như trùng khớp 100% với hung thủ của vụ án.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sáng 03/08, cảnh sát đã tìm thấy Alberto tại 1 căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka. Cảnh sát đã tạm giữ hắn với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn bởi chưa đủ bằng chứng liên quan đến vụ sát hại nạn nhân Đ.A.

Nghi phạm Alberto tỏ ra khá bình tĩnh và tuyên bố chỉ phát ngôn khi có luật sư bào chữa. “Tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi nói chuyện với một luật sư”, Alberto từ chối trả lời thẩm vấn.

Cảnh sát Nhật Bản từng tiết lộ trước đó, không loại trừ khả năng nghi phạm vốn là đồng nghiệp cũ của nạn nhân, do bật nhạc lớn sau khi nhậu xỉn, Đ.A đã bị đánh đập liên tục và dìm chết xuống sông.

Sau vụ án thương tâm, Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã xác nhận danh tính của nạn nhân là anh T.T.Đ.A, sinh năm 1999, quê Hải Phòng, hiện đang là du học sinh theo diện xin visa tạm trú từng tháng một. Sự ra đi của nạn nhân khiến dân mạng bàng hoàng, xót xa bởi mới ở độ tuổi 20 với nhiều dự định, hoài bão còn dang dở.