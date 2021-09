Chiều Thủy Tiên như Công Vinh cũng có phút phải ‘nổi quạu’ như này trong buổi livestream sao kê!

Chiều ngày 17/9, Công Vinh và Thủy Tiên chính thức có mặt tại ngân hàng Vietcombank để thực hiện buổi livestream “Mang sao kê ra trước công chúng” như đã hẹn trước đó. Dù từ 14h, cặp đôi đã có mặt nhưng phía ngân hàng cần thêm thời gian để in hoàn tất 18000 trang sao kê nên lịch livestream buộc phải rời xuống 1 tiếng.

Thủy Tiên - Công Vinh xuất hiện trước báo chí ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận 18000 trang sao kê

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Thủy Tiên đã cùng ông xã mang 18000 trang sao kê ra “đối chất” trước công chúng. Công Vinh nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ dùng duy nhất tài khoản đuôi 746 để kêu gọi từ thiện cho miền Trung, không có bất cứ tài khoản nào khác… Chúng tôi khẳng định không có bất kỳ một giao dịch hay bất cứ số tiền nào ủng hộ từ thiện miền Trung vào tài khoản 812 vì số tài khoản này là tài khoản Visa cho Tiên đi chợ. Đây là tài khoản đi chợ của Tiên, không có ai gửi tiền vào quyên góp cho miền Trung gì hết".

Ban đầu Thủy Tiên là người giải thích các thông tin tiền chuyển vào và rủt ra trên sao kê

Trong quá trình trao đổi với báo giới, “Beck-Vic Việt Nam” đã có màn tranh cãi nhỏ khi vợ thì đưa bằng chứng mạnh thường quân chuyển tiền vào, còn chồng lại bảo rút ra. Cuối cùng, Công Vinh đã lấy biên bản sao kê trên tay Thủy Tiên để giải thích lại với công chúng cho chuẩn, không quên “phê bình vợ cái nhẹ”: “Không biết gì”.

Thế nhưng, thấy vợ nói chưa chuẩn, Công Vinh đã lấy lại giấy và giải thích thêm 1 lần với công chúng

Hành động này khiến khán giả theo dõi buổi livestream phải “phì cười” bởi lẽ Công Vinh vốn nổi tiếng là người trầm tính, ít nói, rất thương bà xã. Thế nhưng, sợ vợ giải thích với khán giả số tiền chuyển vào và rút ra không chuẩn lại gây ra những hiểu lầm không đáng có khác, anh trực tiếp lấy lại giấy tờ và giải thích cặn kẽ lại. Khoảnh khắc này được cộng đồng mạng cắt lại và truyền tay nhau bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.