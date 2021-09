Chương Mỹ: Xe tải ben ôm cua, cuốn người đàn ông đi xe máy vào gầm, gây tử vong tại chỗ

Sáng 30/9, một tài xế đã điều khiển chiếc xe tải Ben mang BKS 29H 1882 chạy trên địa phận Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội đã gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cụ thể, khi đến ngã 3 đoạn lối rẽ vào mỏ đá Thành Lập thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều. Va chạm làm cả người và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm và kéo lê 1 đoạn đường.

Hiện trường vụ án

Hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Tuoitrexahoi.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý độc giả ngay khi có thông tin mới nhất.