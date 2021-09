Clip: Kinh hoàng cảnh nam sinh vượt ẩu, trượt ngã rồi lao thẳng vào gầm xe ô tô ở Bắc Giang

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh điều khiển xe gắn máy, với tốc độ cao đã đâm trực diện vào xe ô tô, rồi nằm im dưới gầm.

Theo hình ảnh được ghi nhận, khi đang di chuyển trên đoạn QL37, qua huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang, nam sinh này đã phóng nhanh, vượt ẩu, luồn lách qua nhiều chiếc xe ô tô dù cho đầu không đội mũ bảo hiểm. Hậu quả là anh đã trượt ngã và lao thẳng vào gầm xe ô tô đang đi ngược chiều.

Phóng xe tốc độ cao, nam sinh trượt ngã rồi lao thẳng vào gầm ô tô

Trong khi chủ xe ô tô bị hỏng két nước làm mát động cơ turbo, biến dạng bộ ba đờ sốc anh chàng chỉ bị xây xát nhẹ. Sau sự việc, phía chủ xe ô tô muốn được bồi thường thiệt hại để sửa xe trong không khí nhẹ nhàng nhưng hơn 1 tuần nay, vẫn không nhận được một cú điện thoại nào từ phía gia đình nam sinh. Vậy là giờ đây, cả hai phương tiện đều bị tạm giữ ở cơ quan công an tỉnh, chưa hẹn ngày “tái ngộ”.