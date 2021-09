Cả nước đang bước vào giai đoạn căng thẳng của dịch Covid-19. Nhiều thành phố, tỉnh thành bắt buộc phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân và phòng chống dịch lây lan trên diện rộng. Hà Nội cũng là 1 trong những thành phố thực hiện nghiêm túc việc này.

Thành phố Hà Nội đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc hơn bao giờ hết để phòng chống dịch Covid-19 ( Nguồn ảnh: Vietnamplus.vn)

Thành ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan phải có biện pháp quyết liệt hơn để hạn chế người dân ra đường, nhất là khu vực phong tỏa có nguy cơ lây nhiễm cao, tổ chức mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”, thuyết phục từng hộ ký cam kết “ai ở đâu, ở yên đó”. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp “lao” ra đường một cách bất chấp, không hề có lý do chính đáng như cô gái trẻ trong clip dưới đây.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái mặc váy hồng có hành vi cãi cự lại lực lượng chức năng đang thi hành công vụ. Theo đó, do cố ý ra đường giữa lúc cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cô gái bị mời lên phường làm việc, tuy nhiên lại có hành động chống đối với lý do “quên mặc nội y”.

Ra đường không lý do chính đáng, cô gái trẻ bị mời lên phường làm việc nhưng nhất quyết không chịu bởi quên mặc "nội y"

“Em chưa mặc nội y. Em cần về nhà thay quần áo đã. Được chưa?”, cô gái trẻ nói. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bác bỏ yêu cầu này và cho rằng, lên thẳng phường để giải quyết nhưng cô gái trẻ nhất quyết không chịu. “Em xin về thay quần áo rồi thích đi đâu thì đi. Không thì thôi”, cô nói thêm.

Dù được lực lượng chức năng chở về tận nhà thay đồ nhưng cô gái nhất quyết từ chối

Cuối cùng, dù lực lượng ngỏ ý sẽ đưa cô về nhà để thay quần áo đáng hoàng và lên phường giải quyết nhưng nữ chính trong đoạn clip lại từ chối thẳng thừng bởi “có chân có tay, tự đi được”.

Đoạn clip rất nhanh được chia sẻ gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Người thì tỏ ra đồng tình bởi con gái nhiều lúc “lười” mặc nội y nên mới xảy ra tình huống “xin về thay quần áo đàng hoàng” như trên.

Dân mạng tranh cãi về hành động của cô gái trẻ

Thế nhưng, cũng có người phản bác bởi nếu ai cũng quên mặc rồi xin về thì luật lệ đặt ra chỉ để “trang trí”. Hơn nữa, còn có thể khiến đối tượng có thời gian “tẩu tán” hoặc tiêu hủy bằng chứng phạm tội đối với những trường hợp gây án nghiêm trọng. Với cô gái trẻ này, việc xin về thay đồ đàng hoàng được dân tình nhận định là cách cô nàng “lươn lẹo” hòng tìm cách tẩu thoát cho hành động ra đường không lý do chính đáng của mình.