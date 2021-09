Trưa 30/9, dân tình rần rần trước thông tin trưởng nhóm “Mai táng 0 đồng” - Giang Kim Cúc ôm tiền từ thiện của các mạnh thường quân bỏ trốn. Thông tin này bắt nguồn từ việc một nhà hảo tâm đến tận nhà Giang Kim Cúc livestream yêu cầu ra gặp mặt để nói rõ cách sử dụng số tiền từ thiện nhưng đến cửa, dù đã hẹn trước nhưng trưởng nhóm này không nghe điện thoại. Không bỏ cuộc, mạnh thường quân này đi về và hẹn ngày mai sẽ quay lại để làm rõ phải trái, trắng đen vụ cầm tiền từ thiện của mạnh thường quân để bỏ trốn.

Tin nhắn hẹn gặp của mạnh thường quân nọ và trưởng nhóm Mai Táng 0 Đồng

Khi sự việc đang ồn ào, trang fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự thực hiện dự án “Mai táng 0 đồng” bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố chấm dứt việc làm từ thiện, sẽ quay trở lại khi bà con cần.

Fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự tuyên bố hành trình thiện nguyện chính thức dừng lại

“Vậy là khép lại ‘cuộc hành trình đặc biệt’ dài hơn 100 ngày mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Cảm ơn các anh chị em đồng đội - những cộng sự của nhóm Giang Kim Cúc đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình. Cảm ơn mọi người đã làm việc ngày đêm, bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết để phụng sự bà con, giúp đỡ cho rất nhiều gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,... Đặc biệt là công việc mai táng cho các nạn nhân xấu số đã mất vì Covid-19 và cùng tiễn họ “đoạn đường cuối cùng” của cuộc đời. Một mình chúng ta làm được rất ít nhưng cùng nhau chúng ta đã làm được rất nhiều… Và sức mạnh đồng đội ấy đã giúp chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian vừa qua”, fanpage này viết.

“Ngày 5.10.2021, nhóm xin thông báo sẽ kết thúc toàn bộ chiến dịch “ QUỸ TỪ THIỆN MAI TÁNG 0 ĐỒNG” và đội SOS đã kéo dài trong suốt hơn 100 ngày qua. Và công khai, minh bạch những khoản trong chương trình "Mai táng 0 đồng" hơn 3 tháng qua. Nhưng riêng chị Giang Thị Kim Cúc và các cộng sự từ team Tài chính và truyền thông sẽ ở lại văn phòng tại khách sạn Lâm Tuyền - nơi mà nhóm đã hoạt động trong xuyên suốt mùa dịch này, để sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp trực tiếp những câu hỏi của mọi người, cũng như các anh chị báo chí truyền thông đã và đang quan tâm đến hoạt động của nhóm. Và chúng tôi sẽ hoạt động ở văn phòng này trong vòng 20 ngày ( tức đến ngày 25.10.2021) từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để chào đón và trả lời trực tiếp các câu hỏi của mọi người về tất cả mọi thứ liên quan từ vấn đề tài chính mà nhóm đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Mong mọi người hãy chờ đợi đến khi mọi thứ minh bạch, ai có bằng chứng về lừa đảo xin hãy tố cáo với tư cách của công dân Việt Nam đến cơ quan chức năng.

Đừng để đồng đội tôi bị ảnh hưởng vì họ cũng là những người đến với tôi bằng tâm thiện nguyện không vụ lợi, các bạn Tình Nguyện Viên, đồng đội đã chịu quá nhiều những lời vu khống vô căn cứ. Xin hãy tôn trọng họ.

Ngày hôm nay chặng đường đi của chiến dịch hỗ trợ cho bà con khép lại, tuy vậy, ngày mai và những ngày sau nữa sẽ là khởi đầu cho cuộc hành trình mới xa hơn, dài hơn. Và trên những cuộc hành trình tương lai ấy, nhóm vẫn sẽ tiếp tục phụng sự hết mình vì mọi người. Và các dự án sẽ do chị Giang Thị Kim Cúc đảm nhiệm”, nhóm nhấn mạnh.

Những hình ảnh đáng nhớ của Giang Kim Cúc và các cộng sự

Cuối cùng, phía Giang Kim Cúc gửi lời cảm ơn chân thành tới các mạnh thường quân và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho nhóm được hoạt động giúp đỡ bà con suốt thời gian qua.

Đây như một lời khẳng định gián tiếp cho sự “trong sạch” của trưởng nhóm Giang Kim Cúc. Bản thân Cúc cũng tuyên bố trên trang cá nhân, bất cứ ai có bằng lừa đảo, hãy tố cáo với đến cơ quan chức năng để chứng minh sự trong sạch của mình.

Dư luận mong ồn ào Giang Kim Cúc ăn chặn sớm được sáng tỏ

Dù vậy, dân tình vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng với phát ngôn từ Giang Kim Cúc và các cộng sự. Sau quá nhiều ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, dư luận mong muốn mọi việc sớm được sáng tỏ và minh bạch rõ ràng.

