Mới đây, “Thợ hát” Duy Mạnh đã đăng tải một clip cover lại chính ca khúc Tôi Không Sao Kê đâu của mình nhưng bằng giọng Nghệ An. Trên trang cá nhân, anh viết: “Xin gửi lời chào anh em Nghệ An...! Gửi tặng anh em Nghệ An của tớ bài hát tự đề Tôi Không Sao Kê Đâu”. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Đa phần dành nhiều lời khen cho sự chiều fan của nam ca sĩ. Thế nhưng, lác đác ở đâu đó, có dân mạng cho rằng, Duy Mạnh đang có ý “cà khịa” Công Vinh vì nam cầu thủ là người Nghệ An. Dư luận nhận định, đây là cách anh móc mỉa cách làm từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Duy Mạnh đã có phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội về cách làm từ thiện của "Cô Tiên"

Trước những lời đồn đoán, nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm về cách làm từ thiện của “Cô Tiên”. “Không hiểu sao có nhiều thằng cuồng thần tượng. Từ trước giờ tao ít thấy ở Việt Nam có thằng thợ hát con hát nào bò 3 tỷ tiền túi ra làm từ thiện bao giờ. Hầu như toàn hô hào quyên góp, hoặc bán đấu giá một món đồ gì đó rồi lấy tiền đó để làm từ thiện. Thế mà cô Tiên của bọn mày đã hô hào quyền góp được gần 200 tỷ làm từ thiện rồi, lại còn bỏ 3 tỷ tiền túi để làm từ thiện nữa! Thế mà cũng tin được hả? Thà cô Tiên của bọn mày nói là em hô hào quyên góp tiền từ thiện được gần 200 tỷ. Nhưng em xin phép được ăn 10-20% vì công sức em ra. Nghe nó còn hợp lý và không bị cộng đồng mạng chửi rồi lập hẳn group Anti gần hơn 200 ngàn thành viên nó chửi!”, giọng ca Kiếp Đỏ Đen bày tỏ.

“Ví dụ hô hào được 10 tỷ. Bọn nó làm từ thiện 5 tỷ rồi đớp 5 tỷ. Mày chỉ biết mày được bọn nó ban phát cho mày. Đáng lẽ số tiền mà bọn nó đớp còn chia được cho nhiều người nghèo khổ khác nữa”, anh nói thêm.

Phát ngôn này của nhanh chóng nhận được hàng ngàn tương tác. Nhiều người hả hê, đồng thuận với quan điểm này của Duy Mạnh. Lượn một vòng, xuất hiện kha khá những bình luận như: “Trong bài hát của Duy Mạnh có câu: Kiếm được 200 tỷ vội trả nợ ngân hàng. Anh Mạnh dự đoán quá chuẩn”, “Mệt ghê, thấy người ta sa cơ thất thế mà châm dầu vô lửa. Sao ko dùng xăng cho nó bập bùng như lửa cao nguyên luôn”, “Ăn ở sao mà bị người trong giới nói hoài”, “Không chỉ cô Tiên, mấy cô Đàm cô Linh, cô bún đậu nữa”,...



Phản ứng của cộng đồng mạng trước phát ngôn này

Ngược lại, không ít người tỏ ra phẫn nộ trước quan điểm này. “Cũng là đồng nghiệp với nhau mà soi với cạnh người ta ko việc đó để phụ nữ đàm tiếu mình là đàn ông mà cứ nhiều chuyện mất hết hình tượng và sĩ diện”, một dân mạng cho hay. Hay tài khoản mạng khác lại nói: “Mày tham không có nghĩa người khác cũng tham. Vốn không ghét Duy Mạnh, cũng không ưa gì nghệ sĩ nhưng giọng điệu bất nhân của thế này thì thật sự không chấp nhận nổi!”. Một người khác cũng tỏ ra gay gắt: “Không bênh ai nhưng anh cũng chỉ là 1 người trong số đông xã hội. Có 1 ca sĩ, nhạc sĩ nổi loạn như anh thì cũng có thể tồn tại thêm 1 người đặc biệt khác. Đừng bao giờ nghĩ mình luôn luôn đúng”...

Trong quá khứ, Duy Mạnh từng nhiều lần đề cập đến việc làm từ thiện của các nghệ sĩ Việt

Không hiểu vì lý do gì mà khi sự việc đang ồn ào, bài viết này đã "không cánh mày bay" trên trang cá nhân của nam ca sĩ. Được biết, đây không phải lần đầu Duy Mạnh có những phát ngôn "động chạm" về cách làm từ thiện của các nghệ sĩ Việt. Anh từng nhiều lần đăng bài, thậm chí là trả lời khán giả để bày tỏ quan điểm về chuyện làm từ thiện với ngôn từ khiêu khích, kích động. Không chỉ vậy, bài hát mới nhất Tôi Không Sao Kê Đâu cũng được ra đời với mục đích lên án, phê phán cách làm từ thiện thiếu minh bạch của một số người trong xã hội. "Đưa tài khoản cá nhân lên trên mạng xã hội. Rồi hô hào quyên góp mục đích để kiếm tiền. Kiếm được 200 tỷ vội trả nợ ngân hàng. Làm cuốn số tiết kiệm tậu một con xe sang...", trích lời ca khúc đang làm "mưa gió" của Duy Mạnh trên mạng xã hội.