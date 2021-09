Nhắc đến vụ ồn ào nhất ngày hôm nay (30/9) không thể bỏ qua vụ trưởng nhóm “Mai táng 0 đồng” Giang Kim Cúc bị mạnh thường quân tố "ăn chặn”, bỏ trốn khi đến nhà đòi đối chất dù trước đó có hẹn trước. Thông tin này ngay lập tức rần rần trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm từng gửi tiền từ thiện cho nhóm này liền rơi vào trạng thái hoang mang, bức xúc.

Khi sự việc đang gây xôn xao, Giang Kim Cúc cũng chính thức lên tiếng về việc né tránh mạnh thường quân này. Trên trang cá nhân, cô viết: “Duy nhất chỉ có thượng tôn pháp luật mới làm minh bạch cho tôi và đồng đội. Tới bây giờ tôi vẫn im lặng là tôi để tất cả các thành viên an tâm hoàn thành sứ mệnh thiện nguyện.

Ai có bằng chứng tôi lừa đảo, xin hãy tố cáo với nhân cách của công dân Việt Nam đến cơ quan chức năng. Đừng để đồng đội tôi bị ảnh hưởng vì họ cũng là người đến với tôi bằng tâm thiện nguyện không vụ lợi.

Hiện tôi sẽ gặp người văn minh và làm việc nghiêm túc. Hãy cho tôi nội dung tôi sẽ tiếp các bạn từ 9:00 - 17:00. Với tâm thái ôn hoà để cùng nhau làm rõ mọi chuyện".

Đặc biệt, cô cũng lên tiếng làm rõ lý do chậm trễ minh bạch các khoản thu chi của nhóm “Mai táng 0 đồng”.

“Tổng cộng dự án có 5 đội . Nếu muốn minh bạch thật rõ chi tiết thì phải chờ các đội giải trình cho Cúc. Quay về 1 mối để làm tài chính mà nhóm Cúc không phải là người chuyên tài chính nên không phải muốn là có ngay lập tức. Thay vì thời gian mà mọi người để Cúc làm thì mọi người tra tấn tinh thần của Cúc và đồng đội nên việc minh bạch tài chính chậm trễ không phải do riêng Cúc. Phần vì dư luận áp lực tinh thần và các bạn đang đảm nhiệm tài chính không thể vô tư làm. Vì dưới 1 STK thu vào thì còn rất nhiều tài khoản chi ra . Hãy tôn trọng công sức và đề yên công việc chúng tôi đang bàn giao kết thúc”, Giang Kim Cúc tỏ ra bức xúc.

Fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự thông báo, chính thức khép lại hành trình "Mai táng 0 đồng"

Bên cạnh đó, fanpage chính thức Giang Kim Cúc và các cộng sự trong chiều nay cũng tuyên bố kết thúc hành trình “Mai táng 0 đồng” và sẽ trở lại khi bà con cần. Fanpage cũng nhấn mạnh: “Ngày hôm nay chặng đường đi của chiến dịch hỗ trợ cho bà con khép lại, tuy vậy, ngày mai và những ngày sau nữa sẽ là khởi đầu cho cuộc hành trình mới xa hơn, dài hơn. Và trên những cuộc hành trình tương lai ấy, nhóm vẫn sẽ tiếp tục phụng sự hết mình vì mọi người. Và các dự án sẽ do chị Giang Thị Kim Cúc đảm nhiệm”.

Được biết, hậu ồn ào, các dự án thiện nguyện của nhóm vẫn do Giang Kim Cúc đứng đầu, đảm nhiệm

Hiện vụ lùm xùm này vẫn chưa có hồi kết. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất.