Sau nhiều ồn ào về chuyện minh bạch tiền kêu gọi từ thiện, ngày 22/9, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã đến ngân hàng ở quận 7 để làm thủ tục ký nhận hơn 18000 trang sao kê sau 10 tháng kêu gọi ủng hộ các tỉnh miền Trung. Đây là lần chính thức in sao kê của nữ ca sĩ sau khi chịu áp lực lớn từ khán giả. Trước đó cô từng tung một tờ giấy A4 được cho là giấy sao kê khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Ngày 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có mặt tại Quận 7 để làm thủ tục ký nhận 18000 trang sao kê tài khoản kêu gọi đồng bào miền Trung

Thế nhưng, 18000 trang sao kê vẫn chưa đủ để thỏa mãn công chúng khi liên tục bị soi ra các lỗi sai trong giấy tờ. Bên cạnh đó, cô còn bị tố là “lươn lẹo” khi sử dụng “thủ thuật sao kê”. Nghĩa là dù thông bố dừng kêu gọi nhưng lại dùng chế độ “tạm khóa báo có” để toàn bộ số tiền trên “không gian lơ lửng” từ những mạnh thường quân vẫn tiếp tục gửi sẽ được đổ về tài khoản làm của riêng.

Chưa hết, mới đây, trên một diễn đàn hơn 200.000 thành viên tiếp tục “đào lại” clip giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đi phân phát tiền cho bà con nghèo nhưng lại có thái độ phân biệt đẳng cấp, tự dùng mắt để săm soi, đánh giá nhân phẩm và hoàn cảnh gia đình. Trong clip có thể thấy, Thủy Tiên phát tiền theo cảm tính, nhà chỉ 2 - 3 tờ, nhưng có hộ lại được 8 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm, đội mưa nhưng chỉ vì sơn móng, đeo vàng mà chỉ được phát 2 tờ khiến họ ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

Thái độ săm soi, liếc mắt lên xuống được cho là để đánh giá độ giàu nghèo của bà con làm dân mạng vô cùng phẫn nộ

Tại thời điểm đó, khi đoạn clip được lan truyền, dư luận đã thể hiện sự phẫn nộ trước thái độ và cách hành xử của Thủy Tiên. Đến nay, khi ồn ào ăn chặn nổ ra, làn sóng bất bình càng thêm mạnh mẽ, hiếm ai có thể thông cảm trước hành động của cô.

“Chị đi nhận tiền ngày hôm đó, xếp hàng từ sáng sớm dưới cơn mưa, đến khi nhận tiền hỗ trợ thì lại bị chị soi xét từ đầu đến chân, trẻ tuổi 1 chút, mang áo mưa mới chút hoặc lỡ có sơn móng chân móng tay là tới số với chị, chị phát 2,3 tờ thôi, ai lỡ thắc mắc đứng lại hơi lâu một chút đợi chị phát thêm là chị lườm nguýt người ta bằng ánh mắt đầy ác cảm”, một tài khoản mạng bình luận.

Phản ứng của dân mạng trước clip phát tiền cho nhân dân của Thủy Tiên

Dù số ít cũng tỏ ra đồng cảm với Thủy Tiên vì cô cũng là “người bình thường”, khi thấy người có ngoại hình sáng sủa, trẻ trung hơn chút sẽ cảm thấy cuộc sống họ ổn hơn. Do vậy mới quyết định “nhường suất” cho những gia đình nghèo khó hơn.

Hiện đoạn clip này đang được truyền tay lại và đem ra bàn tán rôm rả.