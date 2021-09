Trong khoảng thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt vướng vào ồn ào sao kê trước loạt cáo buộc ăn chặn tiền kêu gọi từ thiện, trong đó phải kể đến nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… Trước thái độ quanh co, vòng vo, mãi không chịu công khai sao kê của nhiều nghệ sĩ, dư luận tỏ ra thất vọng, mất niềm tin vào thái độ làm từ thiện không minh bạch này.

Your browser does not support HTML5 video.

Thế nhưng, giữa lúc drama đang căng thẳng nhất, dân mạng bất ngờ tìm lại video ghi lại hành trình làm từ thiện của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Trong đoạn clip được lan truyền, cặp đôi ăn vận giản dị, thần thái vui vẻ, thân thiện để phát quà. Minh Hà mìm cười cho tiền vào phong bì và đưa hai tay tới người dân, còn Lý Hải đứng 1 bên bắt tay, ôm và cúi đầu cảm ơn bà con.

Ăn vận giản dị, thậm chí là đi chân đất, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà nhiệt tình trao gửi bà con tiền ủng hộ

Hành động này của cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm của công chúng, nhất là trong giai đoạn nhảy cảm này. Nhiều người cũng “đào” lại khoảnh khắc đi làm từ thiện của một số nghệ sĩ khác nhưng thái độ lại bị lên án bởi cách nói chuyện cộc lốc, trịch thượng, lại còn phát quà không công bằng. Trên các diễn đàn mạng, dân mạng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới vợ chồng giọng ca Liều Thuốc Cho Trái Tim nhưng vẫn không quên nhiệm vụ “cà khịa” Hoài Linh, Thủy Tiên,...

Minh Hà trả lời 1 người hâm mộ lý do sao kê tài khoản ngân hàng kêu gọi từ thiện

Bà xã trẻ tuổi của Lý Hải công khai chi tiết 216 trang cao kê trên fanpage chính thức để công chúng, mạnh thường quân tiện theo dõi

Được biết, cách đây không lâu, dân mạng cũng mới chia sẻ lại hành động tự mình công khai sao kê tài khoản ngân hàng từ thiện của Minh Hà. Với số tiền 6 tỷ, số lượng trang sao kê lên tới 216 nhưng Minh Hà vẫn lập chi tiết để thông báo tới các mạnh thường quân. Bởi theo cựu hot girl, đặt vị trí ngược lại mình mà chuyển số tiền lớn cũng muốn biết có trục trặc gì không. Cô khẳng định, không ai yêu cầu sao kê nhưng bản thân phải có trách nhiệm thông báo tới mọi người.

Dân mạng khen ngợi cặp vợ chồng nổi tiếng này nhưng không quên nhiệm vụ mỉa mai bộ tứ "nổi tiếng" nhất hiện nay

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thân thiện chụp hình cùng bà con lũ lụt miền Trung trong đợt đi làm từ thiện

Trước thái độ “né” sao kê của không ít nghệ sĩ, hành động thẳng thắn của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà càng nhận được nhiều biểu dương, ngưỡng mộ. Ai nấy đều mong rằng, những nghi vấn về việc thiếu minh bạch trong chuyện làm từ thiện của các nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất.