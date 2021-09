Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng nhiều lần trước đầu xe một chiếc ô tô. Theo hình ảnh ghi lại từ điện thoại của người trên xe ô tô cho thấy, nam thanh niên này cố tình lấn vào làn đường của làn xe cơ giới. Không chỉ vậy, chủ xe máy còn liên tục thực hiện những “cú đánh võng”, nhiều lần cố tình đạp phanh, hoặc bất ngờ đi chậm để trêu ngươi, không cho ô tô vượt lên.

Your browser does not support HTML5 video.

Không hiểu vì lý do gì mà nam thanh niên này liên tục tạo “thử thách cho bản thân” như vậy. Nhưng hệ quả của việc tham gia giao thông một cách kém duyên là người này đã bị chủ xe ô tô dạy một bài học nhớ đời.

Ngay khi đèn đỏ ở ngã tư sáng đèn, tài xế ô tô đã lập tức lao xuống, tiến thẳng về phía nam thanh niên và tung cú “trời giáng”. Bất ngờ trúng đòn không kịp phản ứng, chủ xe máy ngã sõng soài, đầy đau điếng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà con người dân xung quanh. Không ít người đã phải xúm lại can ngăn, khuyên bảo.

Đoạn clip được đăng tải nhận về vô số tương tác của dân mạng. Đa phần tỏ ra hết sức phẫn nộ, sợ hãi trước màn thể hiện “tráng lòng đường” của chủ xe máy này. Ai nấy đều mong lực lượng chức năng sẽ vào cuộc và “dạy” cho anh một bài học để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc nào trong tương lai.