Lại nhớ, tháng 10/2020, bà con miền Trung trải qua đợt lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử, nhiều nhà cửa, tài sản quý báu đều bị nhấn chìm trong nước, sạt lở. Người dân miền Trung rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, cầm cự từng miếng ăn, hơi thở để chiến đấu lại lũ lụt, thủy triều dâng cao.

Hình ảnh đẹp của Thủy Tiên trong đợt đi cứu trợ đồng bào miền Trung vào tháng 10/2020

Thương cảnh người dân khốn khó nay lại khổ hơn, khi lũ lụt đang đỉnh điểm, Thủy Tiên đã “trốn chồng” dẫn trợ lý vào miền Trung kêu gọi cứu trợ, phát quà bánh và tiền mặt. Hành động lúc bấy giờ của cô nhận được nhiều lời tung hô, cảm ơn sâu sắc, dù vậy cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” về “cách cho và chia tiền không công bằng”.

Your browser does not support HTML5 video.

Bên cạnh đó, dân tình mới đây đã “khơi lại” khoảnh khắc Thủy Tiên có thái độ xấu, không coi trọng mạng sống của người khác chỉ vì sợ… bẩn quần áo. Cụ thể, mới đây, trên diễn đàn mạng với hơn 71 nghìn thành viên truyền tay khoảnh khắc nữ ca sĩ sinh năm 1985 khi leo lên thuyền để tiếp tục đi cứu trợ trong đêm, cô đã yêu cầu 1 thành viên trong đoàn cởi áo phao để ngồi lót, tránh làm bẩn đồ đang mặc. Ngay lập tức 1 người đàn ông đã ngỏ lời nhường áo phao của bản thân làm ghế đệm cho nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng chấn động.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của nữ ca sĩ

Bởi lẽ, khi ngồi trên thuyền qua vùng lũ, hay tham gia giao thông đường thủy, chiếc áo phao tượng trưng cho mạng sống của 1 con người. Đặc biệt, thời điểm đó, miền Trung thủy triều luôn dâng cao, nhiều vùng có xoáy nước, bản thân Thủy Tiên cũng từng suýt bị lật thuyền khi đi vào vùng lũ nhưng cô vẫn có hành động như trên.

Dân mạng bàn tán xôn xao về chủ đề này

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng, tranh thủ “đá xéo”, “mỉa mai” bà xã Công Vinh. Ngược lại, số đông vẫn tỏ ra bênh vực bởi họ cho rằng, không xem hết cả video mà chỉ 1 đoạn cắt sẽ gây hiểu nhầm cho người khác. Đây là cái nhìn phiến diện, mang tính quy chụp cho người khác.

Được biết, sau khi về lại TP HCM, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc liên tiếp bị dư luận “tố” làm từ thiện không minh bạch, biển thủ hàng chục tỷ làm của riêng. Bằng chứng được dân mạng chỉ ra là sau khi đi từ thiện về, nữ ca sĩ đã xây nhà hàng chục tỷ, mua vài mảnh đất, sắm loạt đồ hiệu nhưng tất cả đều được thanh toán bằng tiền mặt,...

Các giấy tờ lẫn cách nói chuyện vòng vo, không minh bạch, mỗi lần viết status về chuyện sao kê, Thủy Tiên lại phải sửa chục lần status khiến dân tình chán ngán, yêu cầu cô phải có thái độ rõ ràng. Đỉnh điểm, cô còn bị 1 nữ đại gia 50 tuổi vạch mặt, “tố” đã thu lời hàng chục tỷ từ việc kêu gọi từ thiện càng khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ.