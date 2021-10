Khoảng 14h30 chiều 4/10, một ô tô con nát vụn sau khi va chạm với xe ben tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa phận thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật ngửa. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô con không còn nguyên dạng.

Clip hiện trường vụ tai nạn tại Bắc Ninh (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Theo nguồn tin, khi vụ tai nạn xảy ra, trên xe con có 5 người, 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Một trong số các nạn nhân được cho là Nguyễn Văn Nam (Nam OK) - một Youtuber khá có tiếng trên mạng xã hội

Vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người không khỏi thương tâm khi tuổi đời của các nạn nhân còn khá trẻ. Nhiều bạn bè của Nam không khỏi rùng mình khi xem lại video cuối cùng của nạn nhân trên Youtube. Cụ thể, ở gần cuối clip, một người bạn của Nam nói: "Từ mai mọi người không thấy Nam OK lên video nữa".

Bạn bè của Nam OK bày tỏ sự thương tiếc trên mạng xã hội

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.