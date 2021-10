Trưa 3/10, một chiếc xe tải chạy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt tại km 782 trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt để chữa cháy. Hiện tại, không có thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát giao thông Hải Lăng hiện đang phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: Mạng xã hội giao thông