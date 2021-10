Chân dung nghi phạm sát hại vợ cũ tối 20/10 ở Vĩnh Phúc mà công an ráo riết truy tìm

Ngày 21/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành truy tìm nghi phạm sát hại vợ cũ vào tối 20/10 tại cửa hàng spa tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua điều tra, danh tính nghi phạm được xác định là Phùng Văn Cường (sinh năm 1974).

Danh tính nghi phạm được xác định là Phùng Văn Cường

Như đã đưa tin, trước đó khoảng 19h ngày 20/10, chị Trần Thị H. đến cửa hàng spa và nói chuyện với chủ quán. Khi hai người đang ngồi nói chuyện thì Cường – chồng cũ của chị H. đi vào.

Lúc này trên tay Cường cầm theo 1 con dao và bất ngờ đâm nhiều nhát vào người vợ cũ. Sau đó, nghi phạm đã lên xe máy hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 88D1- 309.81 để tẩu thoát.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, chị H. và Cường đã có với nhau 2 con.

Hiện trường xảy ra án mạng

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Vĩnh Yên, Phòng kỹ thuật hình sự và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi; đồng thời điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo ai biết đối tượng ở đâu có thể báo cho công an địa phương gần nhất, hoặc theo số máy đồng chí Nguyễn Việt Hùng (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh): 0975.125.335.