Sao Việt 24H: Đoạn chat hé lộ mối quan hệ giữa vợ cũ Thảo Vân và vợ mới cưới của NSND Công Lý

Hé lộ mối quan hệ giữa vợ cũ Thảo Vân và vợ mới cưới của nghệ sĩ Công Lý chỉ qua cuộc nói chuyện

NSND Công Lý là một trong những nghệ sĩ Việt lận đận trong đường tình duyên. 'Cô Đẩu' đã từng trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với người vợ hiện tại - Ngọc Hà. Trong đó, cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự chú ý hơn cả là với nữ MC Thảo Vân. Sau khi Công Lý tái hôn, người hâm mộ vẫn luôn tò mò về mối quan hệ giữa Thảo Vân và vợ mới cưới của cô Đẩu. Nhiều người cho rằng, vợ mới - vợ cũ là những người 'không đội trời chung'. Thực tế đã cho thấy có rất nhiều mối quan hệ 'cơm chẳng lành canh chẳng ngọt' giữa các bà vợ. Tuy nhiên, với Thảo Vân và Ngọc Hà lại hoàn toàn trái ngược. Cả hai thường xuyên tâm sự, rủ nhau đi mua sắm như chị em một nhà.

Bà xã Công Lý chụp ảnh bên Thảo Vân

Liên Bỉnh Phát đóng phim Nhật, dân tình đua nhau 'xin link' khiến khổ chủ phải lên tiếng đính chính

Cách đây ít hôm, trên trang cá nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát thông tin bộ phim Come and go anh tham gia được quay hình ở Osaka đã có lịch ra rạp vào ngày 19-11 tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại trêu đùa rằng anh tham gia một thể loại phim "nhạy cảm" của Nhật Bản và đua nhau "xin link", khiến khổ chủ phải "bất lực" lên tiếng: "Lưu ý: đây là phim chiếu rạp. Vui lòng đừng hỏi che hay không, cũng đừng xin link full. Xin cảm ơn".

"Chàng thực tập sinh" Liên Bỉnh Phát

Fan xót xa khi Mạnh Quỳnh ‘tiều tuỵ đi trông thấy’ kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời

Hình ảnh mới do Mạnh Quỳnh đăng tải khiến fan xót xa không ngớt bởi trông anh khá mệt mỏi và tiều tụy. Có lẽ sau sự ra đi đột ngột của người bạn Phi Nhung đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Mạnh Quỳnh - Phi Nhung có 20 năm gắn bó keo sơn trong nghề

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung nói rõ lý do muốn rải tro cốt mẹ xuống biển

Nhiều người cho rằng, nên để tro cốt của cố ca sĩ tại chùa để bạn bè, người hâm mộ có thể tới viếng thăm. Giữa lúc dư luận đang xôn xao trước sự việc thì Wendy đã lên tiếng để nói rõ lý do.

Gia đình con gái ruột Phi Nhung túc trực bên bàn thờ mẹ.

Thực hư hình ảnh Hồ Văn Cường cười toe toét, vui đùa ở quê hậu ồn ào phải ấm ức rời nhà Phi Nhung

Mới đây, dân mạng xôn xao, rần rần trước tấm hình Hồ Văn Cường vui vẻ thả diều tại cánh đồng quê nhà. Khán giả đoán rằng, có lẽ sau loạt ồn ào, cậu chọn cuộc sống an nhàn, bình yên nên đã chuyển về quê nhà Tiền Giang. Thế nhưng, thực tế không như dân tình đồn đoán. Theo lời của phía FC Cường, đây là một tấm hình được chụp cách đây khá lâu. Họ chỉ đăng tải lại để gửi lời động viên nam ca sĩ nhí trước muôn trùng thử thách, tin đồn không hay.

Hình ảnh gây xôn xao của Hồ Văn Cường mới đây

Phương Mỹ Chi tiết lộ từng bị bạn bè cô lập, xa lánh, dè bỉu ở trường quốc tế chỉ vì 'học dốt'

Phương Mỹ Chi là gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt. Tỏa sáng từ khi còn nhỏ, cô bé dân ca chinh phục người nghe bằng giọng hát về quê hương đầy truyền cảm, sâu lắng. Bên cạnh phát triển sự nghiệp âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn có kênh youtube riêng chia sẻ về cuộc sống đời thường. Mới đây, cô bé đã tâm sự về chủ đề 'Làm sao để vượt qua được cảm giác cô lập' trên Vlog của mình.

