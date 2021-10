Tin nóng ngày 25/10: 5 chú tiểu Tịnh thất bồng lai từng là quán quân Thách thức danh hài giờ ra sao?

Nhóm học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo của 1 nam sinh cùng lớp

Theo thông tin được đăng tải trên VTC News, khoảng 7h45 sáng nay (25/10), trong lễ chào cờ đầu tuần, một nữ sinh lớp 10 của trường bất ngờ có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay, cảm giác khó chịu toàn thân. Sau đó, 12 học sinh khác cũng có biểu hiện tương tự. Ngay lập tức, những học sinh này đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Đại diện trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) - nơi xảy ra vụ việc chia sẻ, qua rà soát ban đầu phát hiện ra các học sinh trên đã cùng sử dụng một loại kẹo không rõ nguồn gốc (màu xanh, có in chữ nước ngoài) do nam sinh M.T.S. mang đến. Nam sinh này cho biết, gói kẹo được mua tại 1 quán Cafe.

Gói kẹo không rõ nguồn gốc khiến nhóm học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy sau khi ăn.

Xem chi tiết tại đây!

Cuộc sống hiện tại của 5 chú tiểu 'Tịnh thất bồng lai', quán quân Thách thức danh hài giờ ra sao?

5 chú tiểu nhóm Bồng Lai từng “náo loạn” sân khấu "Thách thức danh hài" đang sống ở Tịnh thất Bồng Lai (Long An). Ít ai nghĩ rằng, những đứa trẻ này lại có thể làm được những điều bất ngờ như thế. Sau khi gây sốt tại "Thách thức danh hài", 5 chú tiểu được lập một kênh YouTube có tên 5 chú tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, để đăng tải các video đời sống thường ngày. Hiện tại kênh đã có hơn 2 triệu lượt theo dõi, hơn 800 triệu lượt xem. Các video trên kênh đều thu về hàng chục nghìn lượt xem, cao nhất là hơn 23 triệu lượt.

'Tịnh thất bồng lai' liên tục vướng phải những lùm xùm trong thời gian vừa qua

Xem chi tiết tại đây!

Vừa nộp đơn khởi tố bà Phương Hằng, Vy Oanh tiếp tục tuyên bố: Hãy xem trứng chọi đá hấp dẫn thế nào

Sáng 25/10, ca sĩ Vy Oanh đã cùng luật sư đến Công an TPHCM nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng được cho là nhiều lần livestream tung những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ, sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của giọng ca Đồng Xanh. Sau khi trở về từ cơ quan chức năng, Vy Oanh đã có tâm thư dài trên mạng xã hội, mời khán giả đón xem màn “trứng chọi đá” hấp dẫn nhất trong lịch sử showbiz.

Vy Oanh cùng luật sư yêu cầu cơ quan CA TP.HCM khởi tố bà Phương Hằng

Xem chi tiết tại đây!

Hải Phòng: Va chạm với xe đầu kéo, nạn nhân nữ đi xe máy qua đời tại chỗ



Chiều 24/10, khoảng 15h40 tại Cầu Vàng 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy. Theo thông tin ban đầu, trong khi di chuyển trên Cầu Vàng thì chiếc xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy BKS 15B3- XXX.47 do một người phụ nữ điều khiển.

Tài xế điều khiển xe máy bất hạnh qua đời tại chỗ sau cú va chạm

Xem chi tiết tại đây!

Kinh hoàng: Xe tải chở gia súc gây tai nạn với nhiều phương tiện khác, xe con hư hỏng nặng

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông với thiệt hại nặng nề được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30 ngày 25/10 chiếc xe tải màu trắng chở gia súc (lợn, bò) di chuyển qua địa phận xã Quảng tín huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắc Nông, tới đoạn dốc ông Bồ - Quốc Lộ 14 thì gây va chạm giao thông liên hoàn với nhiều phương tiện gồm 1 xe tải khác và 1 xe con khác.

Xe chở gia súc bị lật nghiêng

Xem chi tiết tại đây!