Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Người dân thức trắng đêm tìm kiếm, dùng flycam để hỗ trợ

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi mất tích xảy ra tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hôm 15/10, đến tối qua (18/10), lực lượng chức năng, gia đình và người dân quanh khu vực phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người đã cùng nhau đi quanh khu vực lân cận để tìm bé trai 2 tuổi. Thậm chí, một số người dùng flycam để tìm kiếm xung quanh các lô cao su.

Người dân dùng flycam tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H. (2 tuổi) chơi trước nhà cùng mẹ. Sau khi người mẹ vào nhà và đi ra thì không thấy con trai đâu. Ngay lập tức, cả nhà đã đi tìm nhưng không thấy cháu bé nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, nhà bé L.G.H. nằm gần lô cao su, ít người lai vãng, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Tờ Zing đưa tin, trước khi mất tích, H. mặc áo thun ngắn tay, màu đen, trên cổ áo cho viền trắng, mặc quần short màu xanh và không mang dép.

Nhiều người cùng tìm kiếm bé trai mất tích ở Bình Dương

Tờ Vietnamnet thông tin, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thông tin, hiện tại cơ quan công an đang đưa ra các nhận định về tình huống mất tích của cháu bé 2 tuổi, khoanh vùng các mối quan hệ nghi vấn có liên quan nhằm xác định vị trí hiện tại của cháu bé.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đã gửi thông báo đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố khi phát hiện ra cháu bé có đặc điểm trên thì giữ lại.

Ai biết tin về bé H., xin thông báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng qua số điện thoại 0913.798.963 để phối hợp giải quyết.

Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương khi đang chơi trước sân nhà