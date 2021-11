Cháu bé suýt bị xe ô tô cán vào gầm khi đang ngồi chơi ở sân

Cháu bé ngồi chơi ở sân suýt bị xe ô tô cán vào gầm

Vụ việc được camera an ninh ghi lại, theo đó, khi cháu bé đang ngồi chơi dưới sân, một chiếc ô tô hiệu Hyundai di chuyển để ra ngoài bất ngờ đã va vào cháu bé. Cú va chạm khiến cháu bé ngã ngửa ra sân.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế đi ẩu, thậm chí cháu bé suýt bị cuốn vào gầm xe. Một số khác lại cho rằng, cha mẹ không nên để con chơi ở gần bãi đỗ xe, có nhiều xe đi lại, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Clip cháu bé suýt bị ô tô cuốn vào gầm (Nguồn: MXH giao thông)