Sáng 27/11, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), người điều khiển xe motor phân khối lớn chèn ngã một người đi xe máy ngay trước mũi xe ô tô.

Vụ việc được camera hành trình gắn trên một xe ô tô đi đằng sau ghi lại. Theo đó, khi hai xe máy bất ngờ phóng vọt với tốc độ cao, người điều khiển xe motor phân khối lớn đã chèn vào đầu xe máy còn lại, khiến người này ngã lăn ra trước mũi xe ô tô.

Khoảnh khắc xe motor chèn người đi xe máy (Nguồn: MXH Giao thông)





May mắn tài xế ô tô đã kịp thời xử lý, phanh lại trước khi tông vào người điều khiển xe máy bị ngã.

Đáng nói, sau khi gây ra va chạm giao thông nguy hiểm, người điều khiển xe phân khối lớn đã nhanh chón rời khỏi hiện trường.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh luận trong cư dân mạng.