Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại của Hàn Quốc bị cấm hoạt động trong làng giải trí

Ngày 10/11, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã chấp nhận tạm thời lệnh “cấm xuất hiện trên truyền hình và hoạt động giải trí” mà Yesperar Co. Ltd – công ty quản lý của Park Yoochun – đệ trình đối với nam ca sĩ. Theo đó, cựu thành viên TVXQ sẽ bị cấm các hoạt động giải trí khác ngoài các hoạt động do công ty quản lý điều phối.

Park Yoochun bị cấm hoạt động giải trí

“Cho đến khi phán quyết cuối cùng được xác nhận, Park không được thực hiện các hoạt động giải trí như sản xuất album và video, đóng quảng cáo và quảng bá cho bên thứ ba ngoài Yesperar”.

Trước đó, Yesperar đã đệ trình lệnh cấm hoạt động đối với Park Yoo Chun vào cuối tháng 8 sau khi nam ca sĩ thông báo hủy hợp đồng với Yesperar và ký với một công ty khác để lên kế hoạch cho fan meeting tại Nhật Bản: “Park Yoo Chun đã vi phạm khi ký hợp đồng kép với một công ty của Nhật Bản và phát tán thông tin sai sự thật rằng CEO của Re:Cielo biển thủ công quỹ.”

Tòa án đã bác bỏ lời lời bào chữa của Park Yoochun

Tòa án Quận Trung tâm Seoul cho biết: “Re:Cielo đã ký hợp đồng ủy quyền quản lý Park Yoo Chun cho Yesperar từ tháng 1 năm ngoái đến năm 2024, và Park cũng đồng ý nên không thể chấp nhận chủ trương trái ngược với điều này.”

Ngoài ra, Tòa án đã bác bỏ lời lời bào chữa của Park, “Thật khó để giải thích đầy đủ rằng Yesperar đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng độc quyền hoặc mối quan hệ tin cậy lẫn nhau đã bị phá vỡ.”

Trước ồn ào với công ty quản lý, Park Yoochu từng bị khởi tố tội sử dụng ma túy với bạn gái cũ Hwang Hana vào năm 2019 và bị kết án 2 năm tù treo.

Đây liệu có phải dấu chấm hết cho Park Yoochun ở làng giải trí Hàn Quốc

Trước khi dính vào lùm xùm, Park Yoochun từng là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám TVXQ. Sau vụ kiện lịch sử với công ty chủ quản SM, Yoochun cùng 2 thành viên khác là Jaejoong và Junsu đã tách ra và thành lập nhóm JYJ.