Dương Triệu Vũ đăng ảnh thân thiết bên Hồ Ngọc Hà, dành lời 'có cánh' để chúc mừng nữ ca sĩ

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ đã gửi lời chúc mừng cùng với những hình ảnh thân thiết nhân dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà.

Dương Triệu Vũ gửi lời chúc đến Hồ Ngọc Hà trong dịp sinh nhật nữ ca sĩ





“Happy Birthday Hồ Ngọc Hà. Một người có nhiều sự phi thường, nhưng điều phi thường nhất chính là luôn giữ được sự khiêm nhường trong cuộc sống và là một người mẹ dạy nuôi con thật tốt. Chúc Hà cuộc sống luôn bình yên và tràn ngập yêu thương”, em trai Hoài Linh viết.







Cũng trong dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến “nữ hoàng giải trí”.

Diễn viên Kim Lý – ông xã Hồ Ngọc Hà cũng gửi đến cô những lời chúc “có cánh” và ngọt ngào: “Happy birthday to my beautiful wife. I love waking up beside you every morning and it’s truly a blessing having you as my life partner.

Most of all I appreciate everything you do for our children. You devote all the time possible to be by their side and nurture them to become the best versions of themselves. That is what parenthood is all about and we are all so grateful and lucky to have you in our life’s”.

Bức thư tình ngọt ngào của Kim Lý dành tặng bà xã nhân dịp sinh nhật





“Chúc mừng sinh nhật người vợ xinh đẹp của anh. Mỗi ngày, anh đều cảm thấy hào hứng khi được thức dậy bên cạnh em mỗi sáng và lấy làm hạnh phúc vô cùng khi may mắn được có em làm bạn đời. Không những thế, anh rất biết ơn những gì em đã mang đến cho các con của chúng ta. Bằng đức hy sinh cao cả, em đã dành tất cả thời gian để bầu bạn và yêu thương các con cũng như dạy dỗ các con nên người. Đó là tất cả những gì mà bậc làm cha mẹ như chúng ta rất biết ơn và may mắn khi có con trong cuộc đời này. Em yêu à, hãy tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của ngày hôm nay. Yêu em vô bờ bến.” (Tạm dịch)