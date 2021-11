Nối tiếp Linh Ngọc Đàm, Xoài Non lên tiếng xin lỗi vì ồn ào liên quan đến chiếc bánh kem 'trà xanh'

Chiều 15/11, Xoài Non – người chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm bất ngờ lên tiếng xin lỗi đến những người liên quan và bị ảnh hưởng bởi chiếc bánh kem ‘trà xanh’. Vợ streamer giàu nhất Việt Nam cho biết do bốc đồng nên cô đã xen vào “chuyện không phải của mình”. Đồng thời, Xoài Non khẳng định “đây là lỗi sai duy nhất” và chưa bao giờ “dối trá hay định bơm đặt những điều không có thật”.

Xoài Non lên tiếng xin lỗi vì đã xen vào chuyện của người khác

"Xoài muốn gửi lời xin lỗi đến những ai liên quan và bị ảnh hưởng bởi story của Xoài về chiếc bánh kem. Vì sự bốc đồng mình đã xen vào chuyện không phải của mình. Cái đó là lỗi sai duy nhất của mình. Mình chưa bao giờ dối trá hay định bơm đặt những điều không có thật. Bản thân mình còn trẻ nên sẽ có những sai lầm để dạy cho mình bài học, hôm nay mình lên tiếng để xin lỗi và mong mọi người bỏ qua, cũng như sẽ không có lần nào nữa", Xoài Non viết.

Trước đó ít phút, Linh Ngọc Đàm cũng bất ngờ lên tiếng xin lỗi vì câu chuyện về chiếc bánh kem trà xanh liên quan đến ồn ào của Hải Tú trong thời gian vừa qua.

Bài đăng của Linh Ngọc Đàm

Thiều Bảo Trâm và Linh Ngọc Đàm

Vào tháng 1/2021, ồn ào "trà xanh" đã khiến sự nghiệp của mới bắt đầu của Hải Tú trở nên lao đao. Nghi vấn bắt nguồn từ động thái lạ của Thiều Bảo Trâm - bạn gái tin đồn lâu năm của Sơn Tùng M-TP. Cụ thể, vào ngày 21/1, Thiều Bảo Trâm đăng story trên instagram cá nhân hình ảnh chiếc bánh kem với dòng chữ “Be Happy Sister” (Hạnh phúc nhé chị gái). Ngay sau đó, hội bạn của cô nàng, trong đó có Xoài Non, Linh Ngọc Đàm đã chia sẻ bức ảnh cùng với lời động viên Thiều Bảo Trâm, đồng thời ẩn ý có người thứ ba xen vào mối tình "bí mật" của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP.

Hội bạn của Thiều Bảo Trâm lần lượt chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kem có dòng chữ "Be Happy Sister" kèm theo những chia sẻ động viên Thiều Bảo Trâm, ẩn ý có 'trà xanh' xen vào cuộc tình của Sơn Tùng- Thiều Bảo Trâm

Cùng lúc đó cư dân mạng đã phát hiện Thiều Bảo Trâm đã “unfollow” (bỏ theo dõi) Sơn Tùng M-TP trên Instagram. Ngay lập tức, cái tên “Hải Tú” được cư dân mạng “réo gọi”, nhiều người đồn đoán người mẫu độc quyền của M-TP chính là người đã xen vào giữa cặp đôi. Mặc dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng về sự việc, nhưng tin đồn đã "nhấn chìm" danh tiếng của Hải Tú trong phút chốc. Vừa mới ra mắt trong 1 MV của công ty M-TP, các hoạt động của Hải Tú gần như đóng băng sau ồn ào "trà xanh" này.