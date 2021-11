Á hậu Tường San công khai chuyện mang thai con đầu lòng ở tuổi 21

Mới đây, á hậu Tường San bất ngờ công khai loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Trên trang cá nhân, á hậu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chia sẻ: "In love with a human that I haven’t met. Mới đó mà giờ đã có một cục yêu rồi" (Tạm dịch: Tôi đang yêu một người mà tôi chưa từng gặp).

Dưới bài viết của mỹ nhân sinh năm 2000, nhiều người đã gửi lời chúc mừng và mong nàng hậu “mẹ tròn con vuông”.

Á hậu Tường San công khai đang mang thai con đầu lòng

Cuối năm 2020, á hậu Tường San bất ngờ thông báo cô sẽ lên xe hoa với bạn trai hơn 9 tuổi. Cô tiết lộ cả hai quen nhau do gia đình giới thiệu và đám cưới được sự ủng hộ của cha mẹ hai bên.

Sau gần 1 năm kết hôn, á hậu Tường San liên tục dính nghi vấn mang thai khi dân mạng phát hiện vòng 2 to bất thường. Trước những đồn đoán, nàng hậu vẫn giữ im lặng cho đến ngày hôm nay.

Dù đang mang thai nhưng cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp

Á hậu Tường San tên đầy đủ là Nguyễn Tường San. Trước khi giành được ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, Tường San từng là hotgirl đình đám trong giới trẻ. Khi giành danh hiệu á hậu, cô đang là sinh viên đại học RMIT TP.HCM. Tường San từng dự thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2019) và lọt vào top 8 chung cuộc.