Clip nữ sinh bị đánh hội đồng dã man, phải nhập viện cấp cứu ở Lâm Đồng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục bị một nhóm người dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng và nằm gục tại chỗ. Trong lúc hành hung nữ sinh này, nhóm nữ còn dùng những lời lẽ thô tục, miệt thị.

Vụ việc xảy ra ở gần trường THPT Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Ông Võ Nhật Trí – Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thành xác nhận với báo Người lao động, nữ sinh bị đánh trong clip trên là em L.T.M.Tr. Em Tr. bị các đối tượng hành hung bên ngoài nhà trường vào trưa 26/11. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành và Công an huyện Bảo Lâm điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau vụ việc, Em Tr. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.





"Em Tr. là học sinh lớp 11 của trường, ngoan hiền và học khá. Hôm thứ 6, 26-11, nhà trường tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho học sinh. Khoảng đầu giờ chiều, Tr. đến gửi xe bên ngoài, chưa vào trường thì xảy ra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, có 6 đối tượng hành hung em Tr., đều là những người bên ngoài chứ không phải học sinh của trường. Nhà trường đã cử người thăm hỏi động viên Tr. chứ chưa trực tiếp đến nhà em được vì dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp. Vụ việc được công an điều tra", ông Trí thông tin với Người lao động.

