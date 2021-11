Nhà 2 tầng sập bất ngờ ở TP.HCM, 5 người may mắn thoát nạn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 29/11 tại căn nhà số 1018 đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5, TP.HCM).

Lực lượng PCCC điều xe thang lên tầng 2 cứu người - Video: PC07

Sau khi nhận được tin báo từ công an phường, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 5, Đội PCCC khu vực 1 (PC07) đã điều các phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra sự cố, trong căn nhà có 5 người, hai người tự thoát được ra ngoài, 2 người được lực lượng chức năng cứu và đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 1 người kẹt trên tàng 2 đã được lực lượng PC07 triển khai cứu hộ và đưa xuống an toàn.

Hiện trường sự cố





May mắn, 2 người đã tự thoát ra ngoài, 3 người được lực lượng chức năng cứu ra sau đó





Một người dân sống gần căn nhà bị sập chia sẻ với Tuổi trẻ: "Tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng ầm ầm tôi chạy ra thì thấy căn nhà bị sập, khói bụi mù mịt, nhiều người hốt hoảng la hét, khung cảnh hoảng loạn lắm".

Theo xác định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra sự cố trên là do nhà bên đang thi công, sửa chữa. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.