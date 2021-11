Sao Việt 24H: Bảo Thy hạ sinh con đầu lòng, các con Phi Nhung nghẹn ngào trong lễ 49 ngày mẹ nuôi

49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung: Con gái ruột khóc nghẹn, các con nuôi xót xa nhớ mẹ

Tròn 49 ngày kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung mãi mãi ra đi, gia đình cô tại Mỹ và các con nuôi tại Việt Nam đã tổ chức lễ cúng để tưởng nhớ giọng ca “Bông điên điển”. Ở Mỹ, Wendy Phạm – con gái ruột Phi Nhung đã có mặt ở tịnh xá và đọc kinh cầu nguyện cho cố ca sĩ. Một số sao Việt ở hải ngoại như Thúy Nga, Đức Tiến, Thoại Mỹ,… cũng đến thăm viếng, tưởng niệm Phi Nhung.

Một số sao Việt ở hải ngoại đã đến thăm viếng

Nhật Kim Anh rơi nước mắt kể lại chuyện bị cướp hết vàng khi gia đình vào Nam lâp nghiệp

Nhật Kim Anh là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt, sau khi ly hôn với chồng đại gia sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ít ai biết được để có thành công như ngày hôm nay Nhật Kim Anh phải trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời. Mới đây, trong chương trình 'Kí ức ngọt ngào' được phát sóng lúc 21 giờ ngày 14/11, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về những kỉ niệm với gia đình.

Nhật Kim Anh chia sẻ về thời gian khó khăn của gia đình mình

Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh: Từ chị em thân thiết đến khó nhìn mặt nhau, vì đâu nên nỗi?

Từng là cặp chị em thân thiết và ăn ý nhất nhì showbiz Việt, Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh giờ đây lại khó nhìn mặt nhau và gần như chẳng bao giờ ‘bình thường hóa’ quan hệ.

Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh vốn cực kì thân thiết

'Công chúa bong bóng' Bảo Thy công khai hình ảnh con trai đầu lòng với ông xã doanh nhân

Sáng ngày 15/10, Bảo Thy khiến dân tình ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên về con trai vừa chào đời. Cụ thể, trên trang cá nhân nữ ca sĩ hạnh phúc khoe hình quý tử và gửi lời cảm ơn đến ông xã doanh nhân đã luôn động viên, giúp đỡ cô trong suốt 9 tháng 10 ngày. Đồng thời, Bảo Thy cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến những người yêu mến cô vì đã giấu kín chuyện mang bầu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'hóa' nữ tướng Bà Triệu, sẵn sàng chinh chiến trên đấu trường quốc tế

Vài ngày nữa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ bay sang Puerto Rico để tham dự cuộc thi Miss World 2021. Khoác lên mình bộ trang phục độc đáo, ấn tượng lấy cảm hứng từ nữ tướng Bà Triệu, Đỗ Thị Hà khiến các người hâm mộ choáng ngợp với thần thái kiêu sa 'đỉnh cao', hứa hẹn sẽ bùng nổ trên sân khấu Miss World 2021.

Á hậu Tường San công khai chuyện mang thai con đầu lòng ở tuổi 21

Mới đây, á hậu Tường San bất ngờ công khai loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Trên trang cá nhân, á hậu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chia sẻ: "In love with a human that I haven’t met. Mới đó mà giờ đã có một cục yêu rồi" (Tạm dịch: Tôi đang yêu một người mà tôi chưa từng gặp).

Á hậu Tường San công khai đang mang thai con đầu lòng

