Sao Việt 24H: Ông xã Diệp Lâm Anh công khai ly thân đúng ngày sinh nhật con khiến dân tình phẫn nộ

Bình Tinh nghẹn ngào trong lễ cúng 100 ngày mẹ ruột - cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai

Cách đây 3 tháng, cộng đồng fan hâm mộ sân khấu cải lương, tuồng - chèo còn vô cùng đau xót trước sự ra đi của cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai mà giờ đây, đã tròn 100 ngày người nghệ sĩ gạo cội tài hoa ấy ra đi mãi mãi. Nghệ sĩ Bình Tinh - con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai cũng đã phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau nhớ mẹ sau chuỗi ngày dài cố gắng.

Bình Tinh vui mừng 'ôm mẹ' sau bao ngày xa cách

Sao Việt 'mùa' Halloween: Châu Bùi 'xưng vương 1 cõi' với loạt ảnh đậm chất Hollywood!

Hòa cùng không khí Halloween, mới đây, Châu Bùi vừa tung bộ ảnh với tạo hình cực chất của White Queen - Red Queen trong bộ phim 'Alice in Wonderland'. Trước đó, cô nàng fashionista hàng đầu Việt Nam cũng từng 'gây sốt' khi tái hiện lại 1 loạt tựa phim kinh điển của Hollywood gồm: Morticia Addams (The Addams Family 1991), Poison Ivy (Batman & Robin 1997), Casey Becker (Scream 1996), The Evil Dead 1981 - 2013, Psycho 1960.

Châu Bùi tái hiện lại Poison Ivy trong bộ phim kinh điển Batman & Robin 1997.

Nhìn lại hành trình hạnh phúc của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia trước khi rạn nứt hôn nhân

Chiều ngày 31/10 thiếu gia Đức Phạm thông báo đang là thủ tục ly hôn với Diệp Lâm Anh khiến ai cũng bất ngờ. Được biết, hôm nay cũng chính là sinh nhật con trai của vợ chồng Diệp Lâm Anh. Vì vậy, việc thiếu gia Đức Phạm lên tiếng chuyện rạn nứt hôn nhân đã nhận được vô số lời chỉ trích từ phía dân mạng.

Chồng Diệp Lâm Anh xác nhận đang làm thủ tục ly hôn sau 3 năm chung sống

Dân tình phẫn nộ cực độ khi chồng Diệp Lâm Anh công khai chuyện ly thân trong ngày sinh nhật con

Những ngày qua, ồn ào về chuyện tình cảm của vợ chồng Diệp Lâm Anh đang được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi. Thiếu gia Nghiêm Đức nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng do công khai chuyện ly thân vào đúng ngày sinh nhật con, khác hẳn với thái độ của Diệp Lâm Anh.

Ồn ào đời tư của Diệp Lâm Anh được dân mạng quan tâm

Hương Giang 'thả thính' bằng chùm ảnh bikini gợi cảm hút hồn, Ngọc Trinh liền có động thái bất ngờ

Sau gần 1 năm lui về 'ở ẩn' tránh xa khỏi showbiz, thời gian gần đây người đẹp chuyển giới Hương Giang đã bất ngờ 'tái xuất'. Lần quay trở lại này, Hương Giang tỏ ra khá thận trọng chứ không cố gắng ồn ào như trước. Trên trang cá nhân, Hoa hậu chuyển giới chỉ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi đánh golf cùng bạn bè.

Hương Giang khoe ảnh bikini cực quyến rũ

Dân mạng 'ôm tim' trước màn hóa trang siêu đáng yêu của quý tử nhà Hòa Minzy

Hòa chung không khí của ngày lễ Halloween, con trai cưng của nữ ca sĩ Hòa Minzy mới đây đã hóa trang thành một nhân vật đặc biệt khiến dân tình đua nhau khen nức nở. Cụ thể, trên trang fanpage có hơn 1,5 trệu người theo dõi của cu Bo đã đăng tải loạt hình ảnh con trai Hòa Minzy trong trang phục của một thiên thần.

Con trai Hòa Minzy hóa thân thành thiên thần trong ngày Halloween

