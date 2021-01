5 thần tượng của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất kết hợp lại có thể đẹp đến cỡ nào?

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, đánh giá theo điểm chỉ số tổng hợp từ bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu hàng tháng ở Hàn Quốc năm 2020, 5 thần tượng nhóm nhạc nữ hiện nay đều nổi tiếng và mỗi người lại sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt, không giống nhau.

Jennie của BLACKPINK là thần tượng nổi tiếng nhất của năm, đạt 33,6 triệu điểm thương hiệu uy tín trong năm 2020. Cô ấy có thể biến hóa phong cách đa dạng và linh hoạt, từ đáng yêu đến sang chảnh Jennie đều “cân” được tất.

Jennie luôn "biến hóa" với nhiều phong cách và điều đặc biệt là ngây thơ hay quyến rũ, phong cách nào cô nàng cũng hợp

Jisoo của BLACKPINK người thứ hai trong bảng xếp hạng này. Nàng thơ của YG đạt 23,7 triệu điểm thương hiệu uy tín trong năm 2020. Gương mặt đẹp không tì vết của Jisoo là sự kết hợp hài hòa của đôi môi trái tim đáng mơ ước, đôi mắt hạnh lấp lánh cùng xương quai hàm tinh tế. Đây là điều khiến nhan sắc của Jisoo trở nên nổi bật giữa đám đông.

Vẻ đẹp của Jisoo thăng hạng dần theo thời gian, Jisoo sở hữu nét xương quai hàm tinh tế với đôi môi trái tim đặc trưng

Hwasa của MAMAMOO đứng ở vị trí thứ ba, với 23,3 triệu điểm thương hiệu uy tín trong năm 2020. Hwasa gây ấn tượng không ở vẻ đẹp tiêu chuẩn của Hàn Quốc như da trắng, mắt to mà là ở nước da màu bánh mật, những biểu cảm gương mặt và hình thể.

Không đi theo khuôn mẫu thông thường, Hwasa thực sự quyến rũ theo cách riêng của cô ấy

Oh My Girl Arin xếp thứ 4 trong danh sách, đạt 20,8 triệu điểm thương hiệu uy tín trong năm 2020. Nhan sắc của Arin được ca ngợi vì sự dễ thương, đôi mắt to tròn và đôi môi đầy đặn như búp bê.





Arin (Oh My Girl) trông giống như búp bê với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng này là visual của Red Velvet Irene với 20,2 triệu điểm danh tiếng thương hiệu vào năm 2020. Vẻ đẹp của Irene được ví là tiêu chuẩn của vẻ đẹp Hàn Quốc. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tiết lộ, Irene là hình mẫu lý tưởng được nhiều người nhắc tới khi tới phòng khám.

Mỹ nữ nhà SM được coi là tiêu chuẩn của vẻ đẹp Hàn Quốc

Cả 5 người là 5 vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt. Vậy sẽ ra sao nếu 5 gương mặt ấy được ghép lại là 1? Câu trả lời chắc chắn là visual của mọi visual.

Gương mặt của 5 idol nữ nổi tiếng nhất hiện nay khi kết hợp lại

Đây là vẻ đẹp “thần thánh” được ghép lại từ 5 nhan sắc đỉnh cao của K-pop. Gương mặt là sự kết hợp tuyệt vời của Jennie, Jisoo, Hwasa, Arin và Irene, từ đôi mắt hạnh, nước da ngăm quyến rũ, đôi môi đầy đặn và chiếc mũi thẳng tắp.

Nếu là người thật ở ngoài đời, chắc chắn cô nàng này sẽ trở thành cực phẩm trong những cực phẩm.

Bạn nghĩ cô ấy giống ai nhất trong 5 người là Jennie, Jisoo, Hwasa, Arin và Irene?