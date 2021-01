Jang Nara và Jung Yong Hwa (CNBLUE) xác nhận sẽ cặp trong phim truyền hình mới

Hai diễn viên sẽ đóng vai chính trong “Daebak Real Estate” (dịch theo nghĩa đen), một bộ phim truyền hình sẽ phát sóng vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần của đài KBS. Phim kể về những nhân viên kinh doanh bất động sản có khả năng xua đuổi những hồn ma và âm khí ra khỏi những khu nhà từng có người chết.

Phim được viết bởi biên kịch Ha Soo Jin, Lee Young Hwa và Jung Yeon Seo, và đạo diễn bởi Park Jin Suk (đạo diễn phim “School 2017 ”, “Naked Fireman”, “The Tale of the Bookworm”).

Jang Nara đã được chọn vào vai Hong Ji Ah, chủ của bất động sản Daebak và là cũng một nhà trừ tà. Bên ngoài Ji Ah là một cô gái hoàn hảo có cả nhan sắc và trí tuệ nhưng thực chất lại có tính cách nóng nảy và có khả năng trừ tà được thừa hưởng từ mẹ của mình.

"Mỹ nữ không tuổi" Jang Nara đã chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt và đa dạng của mình qua nhiều bộ phim như "Go Back Couple", "The Last Empress", "VIP", "Oh My Baby",...

Trong khi đó Jung Yong Hwa đã được chọn vào vai Oh In Bum, một kẻ lừa đảo giả làm nhà trừ tà, lợi dụng những người tin vào ma quỷ để kiếm tiền mặc dù bản thân không tin vào ma. Anh ta là một nhân vật có tư duy nhanh nhạy với khả năng quan sát và logic cao, điều này khiến anh ta trở thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Đây là bộ phim đầu tiên của Yong Hwa sau ba năm kể từ "The Pakage" của JTBC vào năm 2017

Một nguồn tin từ bộ phim cho biết, “Daebak Real Estate” là một bộ phim trừ tà độc đáo hàng ngày kể về lòng tham và xung đột nảy sinh khi mọi người tranh giành bất động sản.

Bộ phim “Daebak Real Estate” dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2021, hứa hẹn đầy nhân văn và gay cấn.