Tuyết rơi trắng núi rừng Y Tý (Lào Cai), chuyên gia cảnh báo du khách thận trọng khi đi săn tuyết

Tuyết bắt đầu rơi tại khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai từ đêm 10/1 đến sáng 11/1/2021, chủ yếu tại các thôn: Phìn Hồ, Phan Cán Sử, Trung Chải, Ngải Chồ, Mò Phú Chải. Tuyết rơi phủ trắng núi rừng, tạo nên một khung cảnh hiếm có tại nơi đây. Hiện nay, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu dưới mức 0 độ C.

Tuyết rơi tại Y Tý từ 10 giờ đêm ngày 10/1 và tiếp tục vào rạng sáng ngày 11/1/2021

Theo người dân địa phương, tuyết bắt đầu rơi từ 22h ngày 10/1, rơi dày vào đêm và kéo dài đến sáng nay. Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên ở Y Tý trong mùa đông năm nay, theo dự đoán hiện tượng này sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Tuyết phủ trắng cỏ cây và nhiều nóc nhà nơi đây

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo mưa tuyết sẽ rơi nhiều tại xã Y Tý, dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn và tỏa xuống Sa Pa.

Theo ông Hải trận mưa tuyết xảy ra tại Y Tý là do nhiệt độ xuống thấp dưới mức 0 độ C. “Tuyết rơi không phải từ mấy mà do không khí trên cao gặp lạnh nhưng kết lại tạo thành những bông tuyết rơi xuống gọi là mưa tuyết”, ông Hải cho biết.

Chuyên gia này dự báo, đợt rét đậm rét hại tăng cường sẽ kéo dài đến hết ngày 13/1, sang ngày 14/1 trời bắt đầu có nắng chuyển sang rét hanh khô, đêm rét, tại Lào Cai nhiệt độ dao động từ 20-22 độ C.

Tuyết phủ trắng đường đi, dễ gây trơn trượt

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cũng đưa ra cảnh báo đối với những du khách và phượt thủ nên cẩn trọng khi đi săn tuyết trong những ngày này. Bởi thời điểm này ở các tỉnh miền núi thường xảy ra mưa và có sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn.

“Mưa tuyết rơi ở đường đi gây ra tình trạng trơn trượt, mọi người cần lưu ý đi chậm, chú ý quan sát khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn”, ông Hải đặc biệt lưu ý.

Đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không chăn thả gia súc trong thời kỳ này