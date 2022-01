Bị dân mạng chỉ trích vì 'bênh con' quá đà, NSND Thu Quế gửi lời xin lỗi người phụ nữ vô tội

Tối 12/1, NSND Thu Quế đã đăng tải dòng trạng thái thông báo về vụ việc Dế - con trai cô – bị ngã xe vào ngày 9/1 vừa qua. Theo đó, nữ nghệ sĩ gửi lời xin lỗi tới nữ chủ xe về việc sử dụng câu từ áp đặt khi chưa rõ thực hư câu chuyện.

“Chiều nay 12 /1/ 2022 sau khi hai bên tới cơ quan công an làm việc để đi đến kết luận cuối cùng với tinh thần tích cực hướng tới giải pháp tốt đẹp nhất

Tôi là mẹ của cháu Dế bị tai nạn 9/1 2022 ở 58 Tố Hữu muốn có lời xin lỗi nữ chủ xe con về câu từ áp đặt khi chưa rõ sự việc xe kia thế nào tôi đã viết :"Người phụ nữ lái xe gây tai nạn cho tôi mang BKS ......đâu rồi ?" (Lý do là do người làm chứng nói với tôi)

Gây dư luận không tốt cho chủ xe. Nay tôi gửi lời xin lỗi để cộng đồng mạng hiểu rõ cho nữ chủ xe cô ấy không có lỗi và không gây tai nạn cho con của tôi”, NSND Thu Quế cũng mong muốn sự việc sẽ được kết thúc tại đây.

Trước đó tối 9/1, NSND Thu Quế từng đăng đàn thông báo tìm người chủ xe con gây tai nạn cho con trai cô rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ tên N.C – người điều khiển chiếc xe con – đã lên tiếng với những thông tin hoàn toàn khác. Người này cho biết con trai NSND Thu Quế đã đi xe rất nhanh bằng một tay, không đội mũ bảo hiểm, đi vào làn BRT rồi tự ngã.

Sau khi biết thông tin, NSND Thu Quế đã xóa dòng trạng thái truy tìm người gây tai nạn cho con trai và có một bài đăng dài phân trần về vụ việc khi bị mọi người chỉ trích “lươn lẹo, bênh con”.

"Khi nhận đc tin con trai bị ngã, tôi và bố cháu tức tốc đi tới hiện trường, trong đầu chỉ nghĩ là con tự ngã thôi. tới nơi thấy 4, 5 người nam giới đứng xung quanh cháu, công an đã có mặt trước đó. Tôi thấy con vẫn tỉnh, tôi ra chụp hình chiếc xe đạp điện của con vẫn nằm nguyên ở đường thì có 1 chú nói: "Chị không cần chụp, em đã kịp nhớ biển số xe và chụp lại khi con vừa ngã rồi, xe kia đi chậm tưởng dừng lại xong thấy chạy mất". Mọi người thử đặt địa vị vào tôi lúc ấy xem? Khi đưa con vào viện 198 Bộ Công an chờ test Covid, tôi đã đăng Facebook với mục đích nhờ tìm chiếc xe kia để hỏi ra ngọn ngành".

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận con trai mình có lỗi sai và hứa sẽ dạy dỗ con nghiêm khắc. “Con sai là không bật đèn và đi 1 tay (do trời lạnh) tốc độ khá nhanh, đó là cái giá mà con phải trả, gia đình sẽ phải dạy lại con về cách tham gia giao thông", NSND Thu Quế cho biết.