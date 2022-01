Choi Tae Joon nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà xã Park Shin Hye trong ngày cưới

Ngày 22/1, đám cưới của diễn viên Park Shin Hye và Choi Tae Joon đã chính thức diễn ra tại nhà thờ ở Gangdon-gu Seoul (Hàn Quốc). Đám cưới quy tụ dàn khách mời nổi tiếng, trong đó phải kể đến những cái tên như: Lee Min Ho, Lee Hong Ki, Kim Bum, Nam Ji Hyun, Lee Seo Jin,…

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày chung đôi





Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cặp đôi đã cùng đọc lời thề nguyền hứa bên nhau suốt đời.

Choi Tae Joon đã đưa tay lên làm dấu thề và nhìn thẳng vào mắt vợ mình và nói: "Từ giờ phút này trở đi, tôi, Choi Tae Joon, xin được lấy Park Shin Hye làm vợ. Tôi xin hứa sẽ luôn ở bên yêu thương và trân trọng cô ấy, kể cả khi vui vẻ hay buồn bã, giàu có hay hoạn nạn, khỏe mạnh hay đau ốm. Tôi xin giữ trọn lời hứa này trước Đức Chúa Trời, gia đình và các vị thành thần".

Đến lượt Park Shin Hye, nữ diễn viên đã không kìm được nước mắt và nói: "Tôi, Park Shin Hye, đồng ý lấy anh Choi Tae Joon làm chồng. Tôi nhất định sẽ trân trọng và yêu thương anh ấy kể cả khi vui vẻ hay buồn bã, giàu có hay hoạn nạn, khỏe mạnh hay đau ốm. Tôi xin thề trước Đức Chúa trời, gia đình và các vị thánh thần".

Ảnh cưới của cặp đôi





Sau khi trao nhau lời thề nguyện, Choi Tae Joon đã dịu dàng lau nước mắt cho bà xã trong tiếng vỗ tay chúc mừng của những người tham dự.

Park Shin Hye (1990) và Choi Tae Joon (1991) quen nhau khi học chung Đại học Chung Ang và là một trong những cặp đôi showbiz duy trì được mối quan hệ lâu dài. Cặp đôi đã bên nhau được 4 năm kể từ năm 2017, kể cả trong suốt thời nam diễn viên nhập ngũ.

Park Shin Hye xinh đẹp trong trang phục áo cưới truyền thống của Hàn Quốc





Park Shin Hye có xuất phát điểm là một diễn viên nhí. Sau này, cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như: Cô nàng đẹp trai, Những người thừa kế, Pinocchio, Doctor,... Người đẹp cũng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều bạn diễn như Lee Jong Suk, Lee Min Ho, Jung Yong Hwa.

Choi Tae Joon





Trong khi đó, Choi Tae Joon được đánh giá cao về diễn xuất nhưng không được nổi tiếng bằng vợ mình. Anh ghi dấu ấn trong phim Hoa trong ngục, Đối tác đáng ngờ,...

Cuối tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo đã mang thai con đầu lòng với Choi Tae Joon và sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 1/2022.