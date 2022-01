Việt Anh tới thăm mộ NSND Hoàng Dũng dịp cuối năm, tiết lộ thói quen lúc sinh thời của cố nghệ sĩ

Sự ra đi của NSND Hoàng Dũng hồi đầu năm 2021 để lại niềm mất mát to lớn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò của ông. Sinh thời, NSND Hoàng Dũng là người tiền bối đáng kính, dìu dắt nhiều lớp diễn viên trên con đường nghệ thuật.

Trong dịp Tết Nguyên đán cận kề, diễn viên Việt Anh đã tới thăm mộ cố NSND Hoàng Dũng và "mời" ông về ăn Tết. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "24 tháng Chạp, thay mặt anh em, con mời bố về ăn Tết, tâm sự với bố, mời bố điếu thuốc, ly cafe và bật bài hát bố thích mỗi khi nhâm nhi ly cafe. Hơi lất phất mưa, hợp cảnh bố nhỉ", Việt Anh viết.

Hành động của diễn viên Việt Anh khiến nhiều người không khỏi xúc động, nhớ về người nghệ si tài hoa bạc mệnh. Diễn viên Quỳnh Nga và Lã Thanh Huyền lần lượt viết: "Thắp hộ em nén hương cho bố".

Kể từ khi NSND Hoàng Dũng ra đi, Việt Anh vẫn luôn nhớ đến người thầy đáng kính của mình mỗi dịp đặc biệt. Đối với nam diễn viên, NSND Hoàng Dũng không chỉ là một người thầy, bậc tiền bối trong nghề mà còn là một người cha luôn quan tâm, lo lắng, dõi theo và ủng hộ sự nghiệp của anh. Việt Anh từng chia sẻ: "Con vẫn luôn tự nhắc mình về những điều bố luôn dặn con phải hoàn thiện bản thân từng ngày, với người lớn hơn trong nghề phải luôn kính trọng, với người đồng trang lứa phải thân thiện, với thế hệ đàn em phải nhiệt tình dìu dắt và với những ai có ơn với mình phải luôn ghi lòng tạc dạ".

Diễn viên Việt Anh và cố NSND Hoàng Dũng





NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 ở Hà Nội. Năm 1978, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và công tác tại Đoàn kịch Hà Nội. Ông được ví như 'con dao pha' trên sân khấu kịch bởi lối diễn linh hoạt, biến hóa với nhiều vai diễn khác nhau, từ bi đến hài, từ chính đến phụ.

NSND Hoàng Dũng làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2002, và giữ chức Giám đốc vào năm 2007. Cùng năm 2007, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Sinh thời, NSND Hoàng Dũng từng là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông nghỉ hưu vào năm 2017 nhưng vẫn tiếp tục tham gia đóng phim đến tận những ngày tháng cuối của cuộc đời. Không chỉ là một diễn viên, nghệ sĩ, nhà lãnh đạo tài năng, ông còn tham gia giảng dạy và đào tạo ra nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Nhiều hậu bối kính trọng gọi NSND Hoàng Dũng là “bố”.