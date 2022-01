Siêu mẫu Hà Anh đưa chồng Tây và con gái về Hà Nội đón Tết cổ truyền

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ khoảnh khắc cô và gia đình cùng nhau đi ngắm phố phường Hà Nội trong dịp cuối năm.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng con ra Hà Nội đón Tết cùng người thân





Gác lại những bộn bề trong năm vừa qua, Hà Anh đã cùng ông xã và con gái về Hà Nội đón Tết cổ truyền cùng người thân. Con gái cô tỏ ra háo hức khi được dạo quanh Hồ Gươm và thưởng thức cái rét đặc trưng của mùa xuân miền Bắc.

Siêu mẫu Hà Anh bày tỏ sự hạnh phúc vì được tận hưởng không khí dịp Tết ở quê nhà





Cô chia sẻ: “Sáng nay cả nhà đi ăn sáng trong phố cổ rồi cũng như ai đi dạo một vòng quanh hồ.

Chú chụp ảnh dạo nài nỉ quá nên mẹ Mý Là giải cứu cho chú vài pô lấy tiền ăn Tết. Xong rồi cả nhà đi bộ ra Tràng Tiền ăn kem rồi về Metropole uống trà. Thế là hết nguyên buổi sáng tươi vui.

Hà Nội mới man mát, nghe nói đêm nay trở lạnh, bao áo rét đang mốc meo mong chờ được khoác lên cho đời tươi mới! eryone! Home to my family, home to Hanoi!”, nữ siêu mẫu bày tỏ.

Bài đăng của Hà Anh





Con gái đáng yêu của nữ siêu mẫu





Hà Anh sinh năm 1982, tên đầy đủ là Vũ Nguyễn Hà Anh. Cô là người gốc Hà Nội, thuộc gia đình tri thức. Bố cô là họa sĩ Vũ Huy, mẹ ruột là nhà báo – dịch giải Lệ Hà. Ông nội cô là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương – nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.

Từ nhỏ, siêu mẫu Hà Anh đã được giáo dục theo kiểu Phương Tây. Cô được tiếp xúc với ngoại ngữ và các môn nghệ thuật từ nhỏ. Sau này, cô thi đỗ vào trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – ngôi trường chuyên trọng điểm của cả nước.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường cô đã đặt mục tiêu đi du học bằng học bổng. Về sau, cô du học tại Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp. Sau này, Hà Anh bén duyên với con đường người mẫu chuyên nghiệp và gặt hái được nhiều thành công với công việc này.

Năm 2016, Hà Anh nên duyên với ông xã ngoại quốc là Oliver Dowden. Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, cặp đôi đã có cô con gái đáng yêu tên Myla Vu Dowden.