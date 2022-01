Taxi phi từ tầng 5 xuống lòng đường, gây tai nạn liên hoàn cho 14 chiếc xe khác

Một chiếc taxi bất ngờ lao ra từ bãi đỗ xe tầng 5, phi xuống đường và rơi thẳng vào đoàn xe đang dừng đen đỏ.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy trên đường Yeonsan, quận Yeonje, Busan (Hàn Quốc).

Từ đoạn clip có thể thấy, một chiếc taxi bất ngờ lao từ bãi đỗ xe ở tầng 5 của một tòa nhà xuống đường. Không may khi đó ở dưới đường có hàng chục chiếc xe khác đang dừng đỗ đèn đó. Tổng cộng có 14 chiếc xe bị tông liên hoàn.



Tài xế của chiếc xe gây tai nạn đã tử vong sau vụ va chạm





Chiếc xe gây tai nạn là dòng xe Samsung SM5, do tài xế A. điều khiển. Với tốc độ 70km/h, người tài xế này đã đâm thủng bức tường của tòa nhà rồi rơi xuống đường. Được biết, tài xế gây ra vụ tai nạn đã tử nạn ngay sau cúc va chạm mạnh. Có 7 người khác bị thương, 13 phương tiện bị hư hỏng.

Cảnh sát địa phương cho biết, số người bị thương có thể tăng lên.