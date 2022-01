Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an

Sáng 28/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Tham mưu - Công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Ngô Duy Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý căn cước công dân, đơn vị đã cập nhật được 99,5% thông tin, công dân thường trú trên địa bàn thành phố vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống”; Thu nhận trên 5,6 triệu dữ liệu cấp thẻ Căn cước công dân (đạt 97,7%) cho công dân trong độ tuổi có hộ khẩu thường. Đơn vị cũng đã cập nhật và đồng bộ trên 7,9 triệu thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19 của công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến, hy sinh, biểu dương những chiến công thầm lặng, nhưng cũng rất vinh quang của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nói chung, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của Thủ đô, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

“Từ thực tiễn công tác, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự, phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ 2 Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý căn cước công dân. “Việc quét mã QR code đã phục vụ rất hiệu quả cho công tác quản lý, phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là cho trận bóng đá Vòng loại World Cup khu vực châu Á, diễn ra tại sân Mỹ Đình, vào ngày 1/2 tới (Mùng 1 Tết) sắp tới”, Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Đồng chí Chu Ngọc Anh tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng các lực lượng của Công an thành phố sẽ đồng lòng, quyết tâm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp đó, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và chúc tết Phòng Tham mưu - Công an thành phố Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung.

Báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu cho biết, với vai trò là “bộ óc thứ hai”, "cánh tay nối dài” của Ban Giám đốc Công an thành phố, trong năm qua, đơn vị đã chủ trì tham mưu cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. “Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, năm 2021, Phòng Tham mưu được Bộ Công an tặng Cờ thi đua”, Đại tá Trần Đình Nghĩa chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố chúc Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá, với bề dày truyền thống, Phòng Tham mưu, trong năm 2021, đã đạt nhiều kết quả như phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, tham mưu “đúng, trúng, đủ” giúp việc cho nhiều Ban Chỉ đạo quan trọng của thành phố….từ đó, đóng góp toàn diện vào thành tích chung của Thủ đô. Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, năm 2022, với nhiều thách thức và các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Thủ đô đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, do đó, các chương trình kế hoạch, mệnh lệnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội "trông cậy" vào Công an thành phố nói chung, Phòng Tham mưu nói riêng để Thủ đô phải tuyệt đối an toàn. “Công an thành phố nói chung, Phòng Tham mưu nói riêng cần nhạy bén với tình hình, tham mưu trúng, tham mưu đúng, không bị động trong mọi tình huống; tâm sáng trí trong, ngòi bút sắc bén, quyết tâm càng lớn, nỗ lực càng cao… để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là niềm tin, mong muốn của lãnh đạo thành phố với Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong tháng 1/2022, tình hình an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm, không để hình thành phát sinh các điểm nóng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai các cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, thành phố Hà Nội; đồng thời, tập trung bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, văn minh, lành mạnh.