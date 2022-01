Lý Nhã Kỳ: 'Tôi không chịu mở lòng vì còn bận mua đất, kiếm tiền, bận đếm kim cương'

Mới đây, trong chương trình “Trà chiều cùng mợ chảnh” cùng nhà thiết kế Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ đã tâm sự lý do vì sao cô mãi không mở lòng với người đàn ông nào.

Lý Nhã Kỳ trò chuyện cùng nhà thiết kế Đỗ Long





Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không chịu mở lòng với mọi người vì còn bận mua đất, kiếm tiền, bận đếm tiền, đếm kim cương, bận lắm. Đến giờ, điều kiện của tôi đã dư giả nhưng vẫn tiếp tục xây nhà, mua đất các kiểu, xây ra xong không ai ở, phí ơi là phí”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Ở tuổi 40, cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ





Chia sẻ về lý do đam mê nhà đất, nữ diễn viên cho biết, vì hồi nhỏ cô không có nhà để ở nên bây giờ trưởng thành cô muốn xây thật nhiều nhà vì nỗi ám ảnh về nhà cửa lúc ấu thơ.

“Hồi xưa, gia đình tôi phải ở trong một căn nhà tình nghĩa. Vì là nhà tình nghĩa nên khá bé, chật chội, Lúc đó, tôi chỉ mơ ước có một căn nhà rộng hơn một chút thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Từ đó, tôi cứ phấn đấu để mua nhà, xây nhà cho gia đình mình. Tôi bị ám ảnh bởi việc mua đất, xây nhà. Có một suy nghĩ kỳ lạ luôn thôi thúc trong đầu tôi rằng phải mua nhà, xây nhà đi”.

Nữ diễn viên sống trong những ngôi nhà lớn, được bày trí xa hoa





Lý Nhã Kỳ còn cho biết, cô bị chứng ám ảnh không gian hẹp nên luôn xây nhà to. “Tôi còn bị ám ảnh bởi không gian nhỏ. Tôi không ở được trong những căn nhà nhỏ, phải ở phòng rộng, nhà lớn mới chịu được. Đó là lí do vì sao mọi người thấy nhà nào của tôi cũng to. Nhà tôi to tới mức người ở cùng trong một nhà tìm còn không thấy nhau, phải gọi điện xem người kia đang ở tầng mấy, phòng mấy. Tôi phải chọn một mảnh đất thật rộng rồi mới xây nhà lên".

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ tích cực hoạt động showbiz hơn





Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, là một diễn viên, doanh nhân. Cô được công chúng biết đến qua bộ phim “Kiều nữ và đại gia” vào năm 2008. Năm 2011, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Mặc dù có đầy đủ mọi thứ từ sắc đẹp, sự nghiệp, tiền tài nhưng đến nay Lý Nhã Kỳ vẫn đang lẻ bóng.