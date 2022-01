Nam thanh niên ‘thượng cẳng tay, hạ cẳng chân’ với bảo vệ lớn tuổi gây bức xúc

Vụ việc xảy ra tại một hầm gửi xe vào tối muộn 29/12/2021, được camera an ninh ghi lại và được chia sẻ trên các diễn đàn khiến nhiều người bức xúc.

Nam thanh niên "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với nam bảo vệ





Cụ thể, nam thanh niên đến lấy xe máy và đã xảy ra xích mích với người bảo vệ lớn tuổi. Sau đó, thanh niên này đã hung hăng chỉ tay và tát vào mặt nam bảo vệ. Khi thấy bảo vệ tiếp tục cự cãi lại, nam thanh niên túm cổ áo và tiếp tục tát tới tập vào mặt đối phương. Không chỉ có vậy, sau đó nam thanh niên tiếp tục lên gối, thụi vào người bảo vệ.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip chỉ kéo dài 30 giây nhưng đã hu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành động côn đồ của người thanh niên trong đoạn clip.

Dù chưa rõ nguyên nhân là gì nhưng hành động bạo lực, đánh người lớn tuổi đã nhận về chỉ trích của đa số. Hiện tại, thông tin cụ thể về vụ việc vẫn đang được theo dõi. Danh tính nam thanh niên cũng trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.

Một số dân mạng bình luận: "Nghĩ sao thanh niên trai tráng đi đánh người già. Phải trái gì thì cũng nói năng đàng hoàng. Ăn mặc thế kia, thể dục thể thao thế mà đi ức hiếp người yếu thế", "Không biết sự thật thế nào. Cần nhìn 2 phía nhưng trẻ mà đánh người đáng tuổi cha mình thì quá hèn và hỗn",…