Sao Việt 27/1: TLinh chê Trấn Thành kém duyên, con gái Thủy Tiên khốn đốn vì scandal của mẹ

Bị Trấn Thành 'đay nghiến' chuyện riêng, TLinh tức giận ngay trên sóng truyền hình, chê MC kém duyên

Sau màn trình diễn là phần giao lưu ngắn giữa Trấn Thành cùng TLinh. Khi đó, MC chương trình đã đặt một câu hỏi không chỉ khiến TLinh không muốn trả lời mà còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo đó, ông xã Hari Won bất ngờ hỏi TLinh rằng: "Em hát bài ‘Gái độc thân’ này chỉ là hát thế thôi hay hiện tại đang độc thân?". Ngay sau câu hỏi, nữ rapper đã đáp trả "cực gắt": "Anh có thể hỏi câu hỏi nào khác mà tinh tế hơn được không?".

Trấn Thành giao lưu cùng TLinh

Con gái Thủy Tiên gặp biến cố lớn vì ồn ào ăn chặn tiền từ thiện của mẹ, CĐM phản ứng đầy bất ngờ

Sau khi “gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người”, Thủy Tiên đã có những chia sẻ đầu tiên trên báo chí. Đặc biệt, cô vô cùng đau lòng khi tiết lộ con gái nhỏ Bánh Gạo bị bạn bè lập nhóm chat nói xấu sau ồn ào từ thiện của bố mẹ. Thủy Tiên cho biết cô vô tình nghe con gái trò chuyện online cùng bạn bè trong trường, lúc này bạn bé Gạo mới hỏi: “Mẹ bạn là người tốt hay xấu” thì con mới trả lời rằng mẹ là người tốt vì hay đi giúp đỡ mọi người, mẹ cũng dặn phải đi giúp người khác.

Thủy Tiên luôn dấu kín gương mặt con gái nhỏ để đảm bảo đời tư cho con





Quán quân Rap Việt mùa 2 gọi tên Seachains: Netizen ngán ngẩm vì quá dễ đoán

Tối 26/1, trận chung kết được mong đợi nhất của Rap Việt mùa 2 đã chính thức diễn ra. Với màn thể hiện xuất sắc, Seachains đã dành chiến thắng xuất sắc trước 7 đối thủ Dlow, Vsoul, B-Wine, Lil’ Wuyn, Blacka, Hoàng Anh và Kellie.

Seachains dành ngôi vị quán quân Rap Việt





Hậu ồn ào sao kê của các nghệ sỹ, Hồng Diễm thẳng thừng công bố toàn bộ số tiền mang đi làm từ thiện

Cách đây ít phút diễn viên Hồng Diễm đã tổng kết số tiền từ thiện mà cô nhận về được sau livestream thanh lý quần áo để ủng hộ các bệnh nhi ung thư một cách rõ ràng giúp các mạnh thường quân có thể nắm rõ.







Nằm không cũng 'trúng đạn', Đoàn Di Băng ‘khóc dở mếu dở’ vì bị cuốn vào ‘cuộc chiến giới thượng lưu’

Theo đó, trong một vụ ‘lời qua tiếng lại’ giữa cựu người mẫu Trang Trần cùng một nữ đại gia ‘khét tiếng’ nào đó, Đoàn Di Băng đã bất ngờ bị mang ra làm ‘mốc so sánh’ khiến ‘khổ chủ’ chỉ biết than trời than đất. Cụ thể, cựu người mẫu này cho rằng nữ ca sĩ quận 7 sang trọng hơn, xứng tầm đại gia hơn và ẩn ý mời người phụ nữ kia ‘qua nhà học hỏi’. Ngay lập tức, Đoàn Di băng đã phải lên tiếng phân trần.

Không để dân mạng chờ lâu, Đoàn Di Băng lập tức lên tiếng 'mong được bình yên'





