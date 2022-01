Tin nóng ngày 22/1: Xúc động những hình ảnh trong lễ tâm tang của sư ông làng Mai Thích Nhất Hạnh

Xúc động những hình ảnh trong lễ tâm tang của sư ông làng Mai Thích Nhất Hạnh

Sáng 22/1, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch yên bình tại Tổ đình Từ Hiếu nơi ông bắt đầu dấn thân vào con đường tu tập. Theo di nguyện của sư ông làng Mai, tang lễ của ngài sẽ được tổ chức theo hình thức tâm tang dưới dạng một khóa tu im lặng trong 7 ngày. Sau tang lễ, xá lợi của thiền sư sẽ được đặt ở Tổ đình Từ Hiếu và làng Mai trên khắp thế giới, không xây bảo tháp đặt tro.

Tổ đình Từ Hiếu nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch





Xem chi tiết tại đây!

Bà xã Trấn Thành lần đầu hé lộ khoảng thời gian sống cùng cha mẹ như ở tù

Chương trình Nhập Gia Tùy Tục mới đây đã lên sóng với sự dẫn dắt của 2 MC Hari Won, Đinh Tiến Dũng. Tại đây, 2 người dẫn chương trình đã cùng siêu mẫu Hà Anh cùng các vị khách ngoại quốc trao đổi về chủ đề: "Quyền riêng tư của con". Về phía Hari Won, cô cho hay thích xem ảnh trẻ con trên mạng xã hội hơn là đăng tải ảnh con nếu sau này có. Bạn bè xung quanh của nữ ca sĩ cũng lựa chọn hành động tương tự như vậy để bảo vệ an toàn cho con cái.







Xem chi tiết tại đây!

‘Bóc mẽ’ nhan sắc đời thực của HH H'Hen Niê qua ảnh ‘được tag’: 3 phần ngỡ ngàng 7 phần khó tin

Luôn mang đến hình ảnh ‘sắc nét’ và xinh đẹp khó cưỡng, nhiều người tự hỏi vậy khi ‘được tag’, nhan sắc đời thực của H’Hen Niê trông sẽ ra sao? Liệu có xinh đẹp và sắc sảo như những gì thường thấy trên mạng?

Chiếc kính râm không thể che hết được sự tự tin và tỏa sáng trên gương mặt nàng hậu





Xem chi tiết tại đây!

Đỗ Thị Hà lọt top 40 Miss World, Thùy Tiên, Minh Tú,... nô nức gửi lời chúc mừng

Sau khi nhận tin vui từ Đỗ Thị Hà, loạt chân dài đình đám đã hân hoan gửi lời chúc mừng. "Cô giáo catwalk" Minh Tú viết: "Chúc mừng em gái Đỗ Thị Hà đã lọt top 40 Miss World. Vẫn còn chặng đường dài phía trước, hãy cố gắng hết mình nha. Chúc em có nhiều sức khoẻ, lạc quan, gặp nhiều may mắn và cháy hết mình. Em bé giỏi quá yeah".

Đỗ Thị Hà lọt top 40 Miss World





Xem chi tiết tại đây!

Cúi đầu thán phục di nguyện đặc biệt cao cả của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước lúc viên tịch

Với việc được chọn là một trong 13 vị thầy đã góp phần vào sự hình thành và phát triển của đạo Phật (Bụt) trên toàn thế giới trong suốt quá trình 2.500 năm lịch sử của Phật giáo qua, sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một nỗi mất mát to lớn của cộng đồng Phật tử nước nhà và toàn thể đại chúng khắp nơi. Trước đó, vị chân tu làng Mai không may bị bệnh và được đưa sang Pháp điều trị. Sau khi về nước, ngài nêu rõ tâm nguyện mong muốn được tịnh dưỡng lâu dài cho đến cuối đời tại Tổ đình Từ Hiếu. Vậy là kể từ tháng 10/2018, ngài an trú và tĩnh dưỡng ở chùa Từ Hiếu cho đến nay với sức khỏe ngày càng yếu đi.

Rạng sáng nay 22/1, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại Huế





Xem chi tiết tại đây!