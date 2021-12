Ahn Bo Hyun thay thế Kim Seon Ho để sánh đôi với Yoona trong phim mới

Theo tờ DongA, Ahn Bo Hyun sẽ thay thế Kim Seon Ho – người trước đó phải rút khỏi sự án bởi scandal với bạn gái cũ – để sóng đôi với Yoona trong bộ phim này.

Ahn Bo Hyun sẽ đóng cặp với Yoona trong dự án phim mới





“Date at 2 O’Clock” kể về câu chuyện cổ tích ấm áp xảy ra khi một người đàn ông ở tầng trên gặp một phụ nữ ở tầng dưới với một bí mật ngoài sức tưởng tượng. Phim dự kiến sẽ khởi quay vào đầu năm 2022.

Ahn Bo Hyun trong Itaewon Class





Ahn Bo Hyun sinh năm 1988 tại Busan (Hàn Quốc). Trước khi trở thành diễn viên, anh từng có thời gian theo đuổi môn thể thao quyền anh và từng giành được một số huy chương danh giá. Ahn Bo Hyun được khán giả biết đến nhiều qua vai sĩ quan Im Kwang Nam trong “Hậu duệ mặt trời”, nhưng phải đến vai phản diện trong “Itaewon Class” tên tuổi của diễn viên sinh năm 1988 mới được nâng tầm.

Yoona trong phim "Lối thoát trên không"





Trong khi đó Yoona là một idol lấn sân sang diễn xuất. Sau nhiều nỗ lực, Yoona đã ghi dấu ấn ở một số phim như “Prime Minister and I", "Love Rain", "The K2" và "The King Loves".