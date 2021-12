Chó pitbull điên cuồng tấn công con mồi giữa phố, 3 thanh niên xông vào cứu nguy

Your browser does not support HTML5 video.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip chó pitpull hung hăng, xông vào cắn con mồi. Theo diễn biến đoạn clip và lời chia sẻ của người đăng tải, hai con chó Pitbull được thả rông trên đường, không đeo rọ mõm. Một trong số chúng lao tới tấn công điên cuồng chú chó khác giống.

Thấy vậy, 3 thanh niên đã bế con chó nhỏ lên và tìm mọi cách kéo con pitbull ra. Tuy nhiên, chưa đầy 3 giấy sau, pitbull lại xông tới, hung hăng lao vào chú chó nhỏ. Một người đàn ông đã phải ôm ghì chú chó nhỏ vào lòng và quỳ xuống đất để bảo vệ nó khỏi sự tấn công của pitbull.

Những người khác đã dùng gậy dài, móc vào mồm pitbull. Chứng kiến vụ việc, nhiều người vô cùng sợ hãi trước sự hung tợn của pitbull.

Hiện chưa rõ sự việc kết thúc ra sao nhưng đoạn clip ghi lại sự việc đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem sau 1 ngày đăng tải.

Nhiều người chỉ trích chủ chó pitbull khi không đeo rọ mõm cho chúng khi đi ra nơi công cộng. Trong khi đó pitbull lại là giống chó dữ, hiếu chiến, gan lì, được mệnh danh là “sát thủ máu lạnh”.

Từng có nhiều vụ chó pitbull cắn người bị thương và chết gây bức xúc dư luận.

Nguồn: MXH Giao thông