Clip giao thông: Hai thanh niên bất chấp tính mạng phóng ngược chiều trên cầu Thanh Trì

Sự việc xảy ra vào chiều 10/12 trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) được ghi lại bởi camera hành trình một ô tô ở làn đường bên cạnh.

Trong đoạn video, hai thanh niên đi cùng trên một chiếc xe máy, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Thanh Trì hướng đi Linh Đàm.

Chứng kiến sự việc này, không ít người cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức khi tham gia giao thông của hai thanh niên này.

Nguồn: MXH Giao thông