Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 tài xế vừa điều khiển xe khách, vừa ăn cơm hộp khiến người xem vô cùng bức xúc.

Trong đoạn clip, người tài xế này cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại cầm đũa ăn cơm, không tập trung lái dù đang đi trong phố hẹp.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động của nam tài xế vì quá nguy hiểm. Một số người cho rằng, đây là thái độ coi thường tính mạng của hành khách và những người tham gia giao thông.