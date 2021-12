Clip: Trượt ngã trên đường, người đàn ông bị xe tải cán qua người

Vụ việc xảy ra vào 17 giờ 26 phút ngày 9/12. Theo đó, khi đang điều khiển xe máy tốc độ nhanh, người đàn ông này đã bất ngờ bị trượt ngã. Bánh xe ma sát với đường tóe ra tia lửa.

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải di chuyển tới đã không xử lý kịp nên đâm trúng vào người điều khiển xe máy.

Theo quan sát trong đoạn clip, mặt đường khá trơn trượt cũng có thể là nguyên do dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Nguồn: MXH Giao thông