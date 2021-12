Không còn úp mở nữa, lần này Minh Tú đã 'chơi lớn' khoe trực diện dung mạo bạn trai Tây

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú khiến người hâm mộ dậy sóng khi chính thức công khai diện mạo của bạn trai mới. Trên trang cá nhân, Minh Tú chia sẻ: “9 năm thăng trầm, chia cắt, đoàn tụ,… đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọn nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau. “Chúng ta” is real”.

Bài đăng của Minh Tú khiến dân mạng "dậy sóng" trong đêm





Bài đăng của Minh Tú ngay lập tức gây "chấn động" mạng xã hội. Cư dân mạng “ùa” vào gửi lời chúc mừng tới nữ siêu mẫu và mong một đám cưới sẽ mau chóng diễn ra. Một số dân mạng bình luận: "Đám cưới chị ơi", "Trời ơi chấn động đêm khuya quá", "Cuối cùng người ấy đã xuất hiện", "Hàng real luôn nha",...

Không chỉ công khai diện mạo bạn trai, cách đây ít giờ, Minh Tú còn đăng đoạn clip nắm tay người đàn ông này kèm theo lời nhắn nhủ: “Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé”.

Trước đó, Minh Tú từng "ngầm" khoe có bạn trai mới nhưng chỉ hé lộ góc nghiêng...





...hoặc sau lưng như thế này





Trước đó vào sinh nhật 30 tuổi của mình, Minh Tú từng khiến dân mạng bất ngờ khi đăng hình ảnh ôm thắm thiết một người đàn ông. Tuy nhiên khi đó nữ siêu mẫu chưa công khai diện mạo của bạn trai.

Minh Tú cũng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư





Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Những năm gần đây, Minh Tú trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình về người mẫu như The Face Việt Nam, The Look Việt Nam, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trước khi công khai bạn trai mới, Minh Tú từng có thời gian hẹn hò cùng rapper Andree. Cô cũng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư.