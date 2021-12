Minh Tú tiết lộ chuyện tình 'tan rồi lại hợp' của mình và bạn trai ngoại quốc

Tối 30/12, Minh Tú công khai diện mạo bạn trai trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. "Chín năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ... đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau", nữ siêu mẫu viết.

Thông tin này khiến nhiều người càng tò mò hơn về mối tình lúc tan lúc hợp này của Minh Tú. Không để người hâm mộ sốt ruột, mới đây, trên fanpage của Minh Tú đã có những chia sẻ về cuộc tình của nữ siêu mẫu và bạn trai Tây.

Theo đó, Minh Tú và bạn trai Chris quen nhau từ năm 2011, đến năm 2012 thì hẹn hò. Tuy nhiên, khoảng thời gian hẹn hò khôn kéo dài được bao lâu. Đến năm 2018, sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á (Miss Supranational), Minh Tú tình cờ gặp lại Chris tại một quán café. Sau đó, cả hai đã liên lạc lại và chia sẻ với nhau như những người bạn. Trải qua thời gian thời gian dài tìm hiểu, họ đã quyết định về lại bên nhau.

"Minh Tú và Chris biết nhau từ năm 2011, hẹn hò năm 2012, một thời gian sau đó thì chia tay. Năm 2018, sau khi thi Miss Supranational về, Minh Tú ngồi quán cà phê đợi một người bạn thì tình cờ gặp lại Chris. Họ nối lại mối quan hệ như những người bạn. Trải qua thời gian đủ dài để lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu, hai người quyết định yêu lại từ đầu", fanpage của Minh Tú đăng tải thông tin.

Được biết bạn trai của siêu mẫu Minh Tú sinh năm 1981, người Đức nhưng sinh sống và làm việc tại châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên của một công ty đa quốc gia.

Trước đó vào sinh nhật 30 tuổi của mình, Minh Tú từng chụp ảnh ôm hôn bạn trai khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô ít khi chia sẻ chuyện đời tư lên mạng xã hội. Trước đó, nữ siêu mẫu chỉ thừa nhận hẹn hò với rapper Andree nhưng cả hai đã chia tay.

Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Những năm gần đây, Minh Tú trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình về người mẫu như The Face Việt Nam, The Look Việt Nam, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.