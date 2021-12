Mới đây, người hâm mộ được phen bất ngờ trước hình ảnh khác lạ của Á hậu Kim Duyên tại buổi nhận sash cuộc thi Miss Universe 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ). Cụ thể, sau khi được các chuyên gia trang điểm “phù phép”, Kim Duyên khiến nhiều người không nhận ra vì trông quá…Tây.

Kim Duyên lột xác hoàn toàn với lớp make up mới





Vẻ ngoài mới mẻ của Kim Duyên khiến người hâm mộ ngỡ ngàng











Nàng hậu xuất hiện với làn da nâu, lông mày sắc xảo, đôi môi căng mọng và đôi mắt được trang điểm cầu kỳ. Hình ảnh mới mẻ của Kim Duyên khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí có người chê bai cô trang điểm “lố”, làm mất đi nét đẹp thực sự của người con gái Việt Nam.

Trước những lời lẽ chê bai từ dân mạng dành cho Kim Duyên, người mẫu Lê Thúy đã có bài đăng bênh vực nàng hậu.

Lê Thúy bênh vực Kim Duyên trước những chê bai của dân mạng





“Em nó được bên tài trợ chọn để make up để chụp hình quảng bá cho sản phẩm của họ, thì họ biến hoá nhỏ em theo phong cách họ chọn để quảng bá chớ nó có make up vậy mỗi ngày để thi thố đâu mà sao nói nặng con bé dữ vậy.

Không thích thì thôi chớ lên tiếng nặng nề làm gì được gì đâu nhẹ nhàng với nhỏ em thôi thôi nè”, Lê Thúy viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu H’hen Niê cũng lên tiếng bênh vực đàn em khi cô bị nhiều người chê bai vì lớp make up khác lạ.

Hoa hậu H'hen Niê lên tiếng giải thích về lớp make up khác lạ của Kim Duyên





“Ngày hôm nay Duyên được chọn là 5 người quay make up đậm đà của nhãn hàng tài trợ Muba (hãng make up chuyên nghiệp) họ sẽ make up theo style của họ”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết, “Sau khi make up và chụp hình xong thì Duyên được tẩy trang và make up lại với hình ảnh này thì khi bạn bước ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên và không nhận ra.

Với Hen thì Hen nghĩ nếu như vậy thì Duyên quá đa dạng và biến hoá mình. Vì mọi người thích nên đã chụp hình và quay hậu trường cho Duyên nhiều và mọi người chú ý hơn đại diện Việt Nam hơn ạ", H’hen Niê chia sẻ.