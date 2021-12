Nhóm thanh niên ngang nhiên không đội mũ bảo hiểm, phóng như bay trên cầu

Your browser does not support HTML5 video.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng như bay trên cầu. Ngay sau đó, nam thanh niên này đã tông vào hàng rào và ngã khỏi xe.

Đáng chú ý, ngoài nam thanh niên bị ngã, còn có nhiều người khác cũng không đội mũ bảo hiểm, dàn xe ngang cầu và lái xe với tốc độ cao.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng những thanh niên này không chỉ chơi đùa với tính mạng của bản thân mà còn coi thường tính mạng của những người xung quanh.

Hiện tai, chưa rõ địa điểm những người này tụ tập để phóng xe, đánh võng.

Nguồn: MXH Giao thông